Los detalles de la salud de Mirtha Legrand, luego de la ausencia a su programa

Este sábado Mirtha Legrand no estuvo al frente de su histórico ciclo, La noche de Mirtha (El Trece), por motivos de salud.

La diva de 99 años debió ser reemplazada, tal como ya ocurrió en otras oportunidades, por su nieta Juana Viale, también a cargo del programa de los domingos, Almorzando con Juana (El Trece).

La decisión de que Mirtha no haga el programa, tal como había explicado su hija Marcela Tinayre, fue por "precaución".

En el inicio del programa (el ciclo se grabó, como es habitual, el jueves por la tarde), Viale confirmó que su abuela atraviesa un fuerte cuadro gripal, acompañado por mucha tos.

"La abuelita está con gripe", aseguró la actriz y conductora sobre Mirtha Legrand, para luego destacar con algo de humor: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. No, mentira, todos son medicamentos".

"Le mando un beso muy grande abuelita, espero hacerlo muy bien en tu reemplazo”, sumó Viale sobre el programa, que pese al cambio de último momento se desarrolló con normalidad, con la presencia de las abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, y las periodistas Luciana Rubinska y Karina Iavícoli.

Fuente: Clarín