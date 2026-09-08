Colapinto recibió una advertencia de la FIA luego del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto recibió una reprimenda de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) luego del Gran Premio de Italia, disputado este domingo en el circuito de Monza, por una maniobra realizada antes de la largada.

Los comisarios deportivos analizaron una situación ocurrida durante las vueltas de reconocimiento, cuando el argentino efectuó una práctica de salida, un procedimiento habitual para comprobar el funcionamiento del monoplaza antes del inicio de la competencia.

Sin embargo, tras completar esa maniobra, Colapinto no se mantuvo dentro del carril establecido para abandonar los boxes y cruzó la línea blanca, según determinaron las autoridades después de revisar las imágenes.

La FIA consideró que el piloto de Alpine incumplió el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional y las instrucciones específicas establecidas por el director de carrera para el circuito italiano.

Por ese motivo, los comisarios resolvieron aplicarle una reprimenda por conducción. La sanción fue únicamente disciplinaria y no contempló una penalización de tiempo ni la pérdida de posiciones en la clasificación final.

De esta manera, el resultado de Colapinto en Monza se mantuvo sin modificaciones. El argentino terminó en el noveno puesto y sumó dos puntos para Alpine después de una carrera en la que logró recuperarse tras un despiste.

Además, se trata de la primera reprimenda que recibe el piloto durante la temporada 2026, por lo que todavía se encuentra lejos de acumular una cantidad que pueda derivar en consecuencias deportivas mayores.