Puan se sumó al programa estratégico regional impulsado por la UIBB

El Municipio de Puan firmó un convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) y se convirtió en la duodécima comuna de la región en incorporarse al programa estratégico promovido por la entidad empresaria.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Diego Reyes y el director del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Martín Goslino, y apunta a impulsar herramientas de capacitación, intercambio de experiencias y vinculación entre los sectores público y privado.

“Seguimos generando vínculo y herramientas para impulsar el desarrollo productivo y acompañar las oportunidades que tiene nuestro distrito”, expresó Reyes tras la firma.

La iniciativa contempla la puesta a disposición de la capacidad técnica, institucional y profesional de la UIBB para el desarrollo de programas específicos junto al Municipio.

Con la incorporación de Puan, ya son doce los distritos que forman parte de este esquema. Anteriormente habían adherido Adolfo Alsina, Saavedra, Villarino, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Monte Hermoso.

“Mediante este acuerdo vamos a trabajar en conjunto para promover capacitaciones, intercambio de experiencias y espacios de vinculación, fortaleciendo la articulación entre los sectores público y privado”, señaló el jefe comunal.

Reyes destacó además el potencial productivo del sur bonaerense y, en particular, la necesidad de agregar valor a la producción agroindustrial del distrito.

Luego de la firma, el intendente y Goslino participaron de una reunión con representantes de la Cámara de Comercio local, donde se analizaron distintas líneas de acción destinadas a fortalecer a las empresas de la zona, especialmente mediante cursos y capacitaciones.

La jornada se completó con una recorrida por el Sector Industrial Planificado de Puan, de la que también participó el director municipal de Producción, Agustín Posada.