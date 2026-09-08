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Reino Unido buscó bajar la tensión por Malvinas, pero descartó discutir la soberanía
El Gobierno británico aseguró que pretende mantener una relación “moderna y constructiva” con Argentina, aunque volvió a respaldar la autodeterminación de los isleños.
El Gobierno del Reino Unido intentó este martes bajar el tono de la tensión diplomática con Argentina por las Islas Malvinas y mencionó que aspira a mantener una relación “moderna y constructiva” entre ambos países, aunque dejó en claro que no modificará su postura sobre la soberanía del archipiélago.
La definición fue realizada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, durante una presentación ante la Cámara de los Comunes. “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, sostuvo la funcionaria.
Sin embargo, inmediatamente ratificó la posición británica sobre las islas. “No debe haber duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas”, expresó McNeill.
La funcionaria volvió además sobre el referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los habitantes de las islas votó a favor de continuar bajo administración británica, y sostuvo que el futuro del territorio debe ser decidido por los propios isleños.
Tal como señala Clarín, las declaraciones se producen en medio del endurecimiento del reclamo argentino impulsado por el presidente Milei, quien anunció nuevas medidas contra las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas.
En ese marco aparece el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago e impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. La iniciativa quedó en el centro de las últimas medidas y acciones judiciales promovidas desde Argentina.
McNeill aseguró que esas decisiones no cambiarán la postura de Londres y remarcó que el Reino Unido respalda también el derecho de los habitantes de las islas a explotar sus recursos naturales.
La tensión aumentó además después de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que estaba revisando la posición de Washington respecto de la disputa por Malvinas. Ante ese escenario, la funcionaria británica destacó el vínculo con Estados Unidos y afirmó que Washington continúa siendo el “aliado más cercano” del Reino Unido. “Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, señaló.
McNeill también aseguró que las fuerzas británicas desplegadas en el Atlántico Sur permanecen en “niveles apropiados” para garantizar la defensa de las islas frente a eventuales amenazas.
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