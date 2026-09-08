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Alerta Bahía: más información oficial y un plan integral para cuidar a la comunidad
Con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más preparada para cuidar a sus vecinos y responder eficientemente ante cualquier contingencia, el Municipio de Bahía Blanca presentó el sitio web www.bahia.gob.ar/alertabahia , nueva herramienta digital de información oficial, clara y actualizada en tiempo real ante situaciones de emergencia y eventos meteorológicos.
En un contexto donde los fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes, contar con información certera es una herramienta fundamental de prevención.
Esta plataforma permitirá a la comunidad acceder de manera directa a:
- Pronósticos meteorológicos y alertas vigentes de forma centralizada.
- Cámaras en tiempo real del estado de los sectores claves del canal Maldonado y el arroyo Napostá.
- Protocolos de Defensa Civil, junto con indicaciones precisas sobre cómo actuar, qué medidas tomar y a dónde acudir ante cada tipo de eventualidad.
- Información sobre obras y mantenimiento: detalles actualizados de las tareas de infraestructura y mitigación de riesgos que el Municipio lleva adelante en todo el distrito.
La web se integra a la red de comunicación oficial del Municipio, complementando los canales de WhatsApp e Instagram para garantizar que la información verificada llegue de manera permanente, directa, rápida y sin interferencias ni rumores.
Saber qué está pasando, cómo reaccionar y a dónde acudir también salva vidas.
La plataforma ya se encuentra disponible para consulta de toda la comunidad a través de la web oficial del Municipio en www.bahia.gob.ar/alertabahia o desde la app MiBahía, desde el botón “Alerta Bahía”.
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