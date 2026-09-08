Dibu Martínez, otra vez candidato a llevarse el Balón de Oro como mejor arquero del mundo

Emiliano Martínez, el Dibu, reapareció en la nómina para Balón de Oro en la categoría Mejor Arquero del año. El marplatense no la tendrá fácil: competirá contra los vigentes campeones del mundo con España, como Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid, y el caboverdiano Vozinha (Chaves/Colo-Colo chileno).

Los otros cuatro son el ruso Matvey Safonov (ganador de la Champions con el PSG), el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal saudí), el internacional senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli saudí) y el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

El reconocimiento forma parte de los premios que France Football entrega anualmente para distinguir a los futbolistas más destacados de la temporada.

Con dos conquistas consecutivas en su historial, Dibu Martínez vuelve a estar en la pelea por uno de los premios individuales más importantes para los arqueros y buscará ampliar su exitoso historial internacional.

Mejor entrenador masculino

Los cinco candidatos son Mikel Arteta del Arsenal, campeón de la Premier League; Luis de la Fuente, que llevó a España al título mundial; Unai Emery del Aston Villa, ganador de la Europa League; Vincent Kompany del Bayern Munich, con Bundesliga, Copa y Supercopa alemana; y Luis Enrique del PSG, el más laureado de todos con cinco títulos en la temporada, con la Champions League, la Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

Mejor entrenador femenino

En la rama femenina compiten Jonathan Giráldez del Olympique Lyon, Andrée Jeglertz del Manchester City, Nils Nielsen con la selección de Japón, Pere Romeu del Barcelona y Elena Sadiku del BK Häcken.

Mejor club masculino

Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt de Noruega, Flamengo de Brasil y Paris Saint Germain son los cinco candidatos. La presencia del conjunto noruego es la gran sorpresa de la lista.

Mejor club femenino

Barcelona, Bayern Munich, Club América de México, Manchester City y Olympique Lyon pelean por el galardón en la rama femenina.

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger del Gotham FC, Cata Coll del Barcelona, Hannah Hampton del Chelsea, Lorena del Kansas City Current y Ayaka Yamashita del Manchester City.

Mejor jugador joven

El bosnio Kerim Alajbegović del Salzburgo, el marroquí Ayyoub Bouaddi del Manchester City, los españoles Pau Cubarsí y Lamine Yamal del Barcelona, el marfileño Yan Diomandé del Real Madrid, el alemán Lennart Karl del Bayern Múnich, el francés Éli Junior Kroupi del Bournemouth, el suizo Johan Manzambi del Friburgo, el argelino Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen y el francés Warren Zaïre-Emery del PSG.

Mejor jugadora joven

La neerlandesa del Chelsea Veerle Buurman; las españolas del Barcelona Vicky López y Clara Serrajordi; la sueca del Real Madrid Felicia Schröder y la estadounidense Lily Yohannes, del Lyon de Francia.

El historial del Balón de Oro

Desde su creación en 1956, Lionel Messi es el máximo ganador con ocho Balones de Oro, obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo suma cinco y Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten tienen tres cada uno. En las últimas ediciones desde la separación con la FIFA en 2016 ganaron Cristiano Ronaldo (2016 y 2017), Luka Modric (2018), Messi (2019, 2021 y 2024), Benzema (2022), Rodri (2024) y Ousmane Dembélé (2025).

Fuente: Olé