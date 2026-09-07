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Entraron a robar a un frigorífico y dos casas: terminaron detenidos
La Policía desplegó un operativo cerrojo y logró detener a los sospechosos en distintos puntos de la ciudad.
Dos hombres de 43 y 48 años fueron detenidos este lunes por la tarde acusados de ingresar con fines de robo a tres propiedades de Bahía Blanca. Uno de los sospechosos fue interceptado con un elemento sustraído, mientras que el restante intentó darse a la fuga y se resistió al procedimiento policial.
El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta, quienes desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones.
Según informaron fuentes policiales, los acusados fueron identificados como Andrés Felipe Lazarte Llanos, de 43 años, y Jorge Ulises Detrueba, de 48.
De acuerdo con la información oficial, ambos habrían ingresado inicialmente al frigorífico "La Mascota", ubicado en avenida Colón 2502, donde sustrajeron elementos.
Posteriormente, también habrían entrado a una vivienda de O'Higgins 2526 y a otro domicilio situado en Martina Céspedes 145, aunque en esos lugares no se constató la sustracción de objetos.
Tras el operativo desplegado en el sector, Lazarte Llanos fue localizado en O'Higgins al 2600. Al momento de su aprehensión tenía en su poder un embudo metálico que, según la Policía, había sido sustraído del frigorífico.
Por su parte, Detrueba fue interceptado en Pacífico al 100. Siempre de acuerdo con el reporte policial, intentó escapar y se resistió al momento de ser aprehendido. Los efectivos que participaron del procedimiento resultaron ilesos.
Ambos quedaron a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de actuaciones por robo, violación de domicilio reiterada, desobediencia y resistencia a la autoridad.
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