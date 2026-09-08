Comienza la Champions League con un partidazo: Real Madrid-Inter

El Santiago Bernabéu se viste de gala para presenciar un auténtico choque de gigantes en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. El Real Madrid, bajo la conducción de José Mourinho, recibe al Inter de Lautaro Martínez en un duelo repleto de estrellas.

Cómo llega Real Madrid al encuentro ante el Inter

El Real Madrid llega golpeado tras sufrir un imprevisto tropezón en La Liga de España al caer 1-0 como visitante frente al Real Betis. El equipo dirigido por José Mourinho, que hasta ese momento había ganado todos sus partidos en la temporada, necesita recuperar sensaciones futbolísticas de inmediato para no ceder terreno en el plano internacional y arrancar la fase de liga con el pie derecho ante su público.

Cómo llega el Inter al partido contra el Real Madrid

El Internazionale arriba a la capital española con el ánimo por las nubes luego de vencer 3-2 al Napoli en un verdadero partidazo por la Serie A. El conjunto comandado por Cristian Chivu viene mostrando un rendimiento sólido e invicto en el arranque de la temporada italiana, ubicándose en los primeros puestos del torneo local y listo para dar el golpe en Madrid.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter?

El encuentro entre Real Madrid e Inter se disputará este martes 8 de septiembre de 2026 a las 16:00hs (hora de Argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Federico Valverde, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Inter: Josep Martínez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Curtis Jones, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

El cronograma y horarios de la primera fecha de la Champions League

Martes 8/9:

13.45: Brujas – Aston Villa

Brujas – Aston Villa 13:45: AEK Atenas – LASK

AEK Atenas – LASK 16:00: Porto – Manchester City

Porto – Manchester City 16:00: Borussia Dortmund – Villarreal

Borussia Dortmund – Villarreal 16:00: Lille – Betis

Lille – Betis 16:00: Real Madrid – Inter

Miércoles 9/9

13:45 Barcelona – Feyenoord

Barcelona – Feyenoord 13:45 Stuttgart – Viking

Stuttgart – Viking 16:00 PSG – Slovan Bratislava

PSG – Slovan Bratislava 16:00 Napoli – Arsenal

Napoli – Arsenal 16:00 Liverpool – Atlético Madrid

Liverpool – Atlético Madrid 16:00 Sporting Lisboa – Galatasaray

Jueves 10/9

13:45 Fenerbahce – Roma

Fenerbahce – Roma 13:45 PSV – Shakhtar Donetsk

PSV – Shakhtar Donetsk 16:00 Slavia Praga – Lens

Slavia Praga – Lens 16:00 Como – Leipzig

Como – Leipzig 16:00 Manchester United – Sabah

Manchester United – Sabah 16:00 Bayern Múnich – Bodo Glimt

Fuente: Olé