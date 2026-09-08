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Comienza la Champions League con un partidazo: Real Madrid-Inter
El Merengue arranca una nueva edición de la Orejona enfrentando al Nerazzurro de Lautaro Martínez.
El Santiago Bernabéu se viste de gala para presenciar un auténtico choque de gigantes en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. El Real Madrid, bajo la conducción de José Mourinho, recibe al Inter de Lautaro Martínez en un duelo repleto de estrellas.
Cómo llega Real Madrid al encuentro ante el Inter
El Real Madrid llega golpeado tras sufrir un imprevisto tropezón en La Liga de España al caer 1-0 como visitante frente al Real Betis. El equipo dirigido por José Mourinho, que hasta ese momento había ganado todos sus partidos en la temporada, necesita recuperar sensaciones futbolísticas de inmediato para no ceder terreno en el plano internacional y arrancar la fase de liga con el pie derecho ante su público.
Cómo llega el Inter al partido contra el Real Madrid
El Internazionale arriba a la capital española con el ánimo por las nubes luego de vencer 3-2 al Napoli en un verdadero partidazo por la Serie A. El conjunto comandado por Cristian Chivu viene mostrando un rendimiento sólido e invicto en el arranque de la temporada italiana, ubicándose en los primeros puestos del torneo local y listo para dar el golpe en Madrid.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter?
El encuentro entre Real Madrid e Inter se disputará este martes 8 de septiembre de 2026 a las 16:00hs (hora de Argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu.
Probables formaciones
Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Federico Valverde, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
Inter: Josep Martínez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Curtis Jones, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.
El cronograma y horarios de la primera fecha de la Champions League
Martes 8/9:
- 13.45: Brujas – Aston Villa
- 13:45: AEK Atenas – LASK
- 16:00: Porto – Manchester City
- 16:00: Borussia Dortmund – Villarreal
- 16:00: Lille – Betis
- 16:00: Real Madrid – Inter
Miércoles 9/9
- 13:45 Barcelona – Feyenoord
- 13:45 Stuttgart – Viking
- 16:00 PSG – Slovan Bratislava
- 16:00 Napoli – Arsenal
- 16:00 Liverpool – Atlético Madrid
- 16:00 Sporting Lisboa – Galatasaray
Jueves 10/9
- 13:45 Fenerbahce – Roma
- 13:45 PSV – Shakhtar Donetsk
- 16:00 Slavia Praga – Lens
- 16:00 Como – Leipzig
- 16:00 Manchester United – Sabah
- 16:00 Bayern Múnich – Bodo Glimt
Fuente: Olé
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