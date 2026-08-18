Comienza una semana de paro universitario y se resentirá el dictado de clases en la UNS

Una nueva medida de fuerza comenzará este martes 18 de agosto en las universidades nacionales y tendrá impacto directo en Bahía Blanca. El paro convocado por CONADU Histórica se extenderá hasta el sábado y, en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur (UNS), fue ratificado por la Asociación de Docentes de la UNS (Aduns).

La protesta comprende a la docencia universitaria y preuniversitaria, por lo que se prevén inconvenientes en el normal dictado de clases tanto en las distintas carreras de la UNS como en las escuelas dependientes de la casa de altos estudios. El nivel de afectación dependerá de la adhesión de los docentes en cada establecimiento y cátedra.

La medida había sido resuelta a comienzos de agosto por el Congreso de CONADU Histórica como parte de la continuidad de su plan de lucha. ADUNS confirmó posteriormente que el paro se desarrollará desde este martes 18 hasta el sábado 22 inclusive.

Los sindicatos universitarios mantienen como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y plantean demandas vinculadas con la recomposición salarial y los recursos destinados al funcionamiento del sistema. El conflicto ya había provocado una medida nacional el pasado miércoles 12, que en Bahía afectó actividades de la UNS y la UTN.

En el caso de la Universidad Nacional del Sur, esta semana la afectación estará concentrada en la actividad docente, ya que la convocatoria del 18 al 22 corresponde a CONADU Histórica y fue adoptada localmente por ADUNS. De esta manera, podrán suspenderse clases, consultas y otras actividades académicas a cargo de profesores que adhieran a la protesta.

El impacto también llegará a las escuelas preuniversitarias de la UNS, donde el conflicto viene generando interrupciones en el calendario de clases. Para este martes, además, ADUNS convocó a una asamblea a las 9.30 en el edificio de 11 de Abril 445, aunque esa actividad responde a una disputa específica surgida en las escuelas dependientes de la Universidad.

La situación de la UTN será diferente. FAGDUT, el gremio que representa a sus docentes, había convocado al paro nacional del 12 de agosto y anunció para este miércoles 19 una jornada de visibilización por cumplirse 300 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, pero no informó una adhesión a la huelga de cinco días impulsada por CONADU Histórica.

Así, la UNS inicia otra semana atravesada por el conflicto universitario, con cuatro jornadas hábiles consecutivas en las que el dictado habitual de clases podría verse alterado y una medida que continuará hasta el sábado 22.