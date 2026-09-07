Tetaz alertó por el endeudamiento con tarjetas: "Pagar el mínimo es un suicidio"

El economista Martín Tetaz habló con Bahía Hoy, por La Brújula 24, sobre el crecimiento de la morosidad y advirtió que el problema debe ser analizado con precisión para no confundir el acceso al crédito con la imposibilidad de pago.

“Hubo una confusión muy grande entre el problema real, que es el de la gente que no puede pagar, y el problema del endeudamiento, que es una buena noticia”, sostuvo Tetaz. En ese sentido, remarcó que en Argentina el crédito todavía está poco desarrollado y que permite comprar una casa, un auto, cambiar el celular, arreglar una vivienda o impulsar un emprendimiento.

El exdiputado explicó que el universo de morosos es muy heterogéneo. Según señaló, no es lo mismo una deuda con bancos públicos o privados, donde los montos promedian el millón y medio de pesos, que los atrasos vinculados a billeteras virtuales o financieras, donde el promedio ronda los 180 mil pesos.

Para Tetaz, en esos casos debería haber alternativas de refinanciación antes de que una persona quede marcada en el sistema crediticio. “Muchos de esos pibes si hoy entran al Veraz por 200 mil pesos, dentro de cinco años tal vez quieran independizarse y buscar un crédito hipotecario, y les van a decir que no”, planteó.

En cuanto al endeudamiento con las tarjetas de crédito, sostuvo que “pagar el mínimo es un suicidio”, afirmó, al advertir que esa situación puede derivar en una bola de deuda cada vez más difícil de afrontar.

Ante ese escenario, recomendó no dejar avanzar el problema y acudir directamente al banco. “Andá al banco derecho y pedile qué esquema te puede convertir en un crédito personal”, explicó, al señalar que la clave es transformar la deuda en una cuota posible de pagar.

Tetaz también cuestionó las respuestas extremas frente al endeudamiento. Dijo que no sirve una intervención que rompa contratos, pero tampoco una postura de desentendimiento total. “Si ahora, por un problema transitorio, matamos el perro para terminar con la rabia, nos vamos a quedar sin crédito para siempre”, resumió.

En esa línea, se mostró a favor de crear instancias intermedias de conciliación o arbitraje para evitar que los casos terminen judicializados. También propuso herramientas como la figura de un garante para reducir el riesgo y, con eso, achicar el valor de las cuotas.

Sobre la marcha de la economía, Tetaz consideró que la recuperación será lenta y estará atada a la evolución de la inflación. “Yo creo que hicimos pie, que la economía dejó de caer, dejó de enfriarse y empezó a recuperarse”, dijo, aunque aclaró que no espera un repunte explosivo en el corto plazo.

“El crédito empezó a recuperarse”, agregó, y sostuvo que medidas vinculadas al crédito hipotecario pueden ayudar a dinamizar la actividad, siempre que la inflación se mantenga contenida y no vuelva a acelerarse.