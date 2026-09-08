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Sin argentinos en el US Open: Francisco Cerúndolo se despidió en cuarta ronda
La mejor raqueta nacional cayó sorpresivamente contra Alexander Blockx y no pudo acceder a cuartos de final.
El belga Alexander Blockx derrotó este lunes en cuatro sets a Francisco Cerúndolo en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos y dejó el torneo neoyorquino sin argentinos, tras la derrota de Tomás Martín Etcheverry.
Blockx, número 34 del mundo, superó a Cerúndolo (n.25) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 en 3 horas y 16 minutos de partido. El belga había eliminado al también argentino Marco Trungelliti en segunda ronda y al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera en la primera.
En cuartos de final, se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Learner Tien (n.15) y el ruso Karen Khachanov (n.50). De ese duelo, saldrá el potencial rival de Alexander Zverev (n.2) en semifinales, siempre y cuando el alemán gane sus partidos.
Cerúndolo y Blockx disputaron un duelo muy parejo, con 137 puntos ganados por el belga y 133 por el argentino. Blockx, sin embargo, fue más efectivo en las oportunidades de 'break', al convertir 6 de 12, por solo 3 de 17 de Cerúndolo.
También fue más limpio, con 36 golpes ganadores y 44 errores no forzados, por 34 y 51 de Cerúndolo.
La salida de Cerúndolo deja al 'grande' neoyorquino sin argentinos más allá de la cuarta ronda del cuadro individual masculino, después de que el torneo arrancara con once tenistas de ese país. Luciano Darderi, todavía con vida, compite bajo bandera italiana.
Cerúndolo y Etcheverry fueron los que llegaron más lejos, alcanzando la cuarta ronda por primera vez desde que Diego Schwartzman lo hiciera en 2021.
Cronograma de cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Alexander Zverev (1°) vs. Botic Van de Zandschulp - Miércoles 9 de septiembre.
- Karen Khachanov vs. Alexander Blockx (28°) - Miércoles 9 de septiembre.
- Frances Tiafoe (11°) vs. Alex Michelsen - Martes 8 de septiembre desde no antes de las 14 en el Arthur Ashe.
- Ben Shelton (8°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Martes 8 de septiembre a las 21.10 en el Arthur Ashe.
Fuente: El Gráfico
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