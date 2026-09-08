Boca recibe a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana

Boca y San Pablo jugarán este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize recibe en su hogar al Tricolor en lo que será un encuentro clave entre dos gigantes del continente. Conocé todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Piero Maza y definirá al rival del vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.

Luego de empatar 2-2 en Mendoza con Gimnasia presentando un once alternativo, el cuadro de la Ribera vuelve a su cancha para un partido clave tras tachar a O’Higgins y a Recoleta.

En medio de un exigente semestre con una alta cantidad de partidos, Rodolfo Arruabarrena intentará utilizar sus mejores piezas disponibles, con Milton Delgado prácticamente descartado y Leandro Paredes siendo aún una incógnita.

De esta forma, el Vasco aún no definió un once, pero lo más probable es que, teniendo las bajas en cuenta, mantenga la base que viene teniendo continuidad y actividad en el último tiempo.

Por su parte, San Pablo buscará poner fin a una racha negativa de doce partidos sin poder cosechar victorias en condición de visitante. En la previa, Dorival Júnior aseguró que el duelo es un verdadero “clásico sudamericano” en la conferencia de prensa posterior a un triunfo por 2-0 contra Atlético Mineiro.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la Bombonera fue en 2007, curiosamente también por la Copa Sudamericana, en lo que fue el debut del cuadro de la Ribera en la competición. Aquel día fue 2-1 en favor de Boca con doblete de Martín Palermo.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Hora: 21.30

TV: ESPN

Árbitro: Piero Maza

VAR: Fernando Vejar

Estadio: La Bombonera.

Fuente: TyC