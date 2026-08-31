Alumno no vacunado: la UNS afirma que no puede estar en el aula, pero seguirá virtualmente

Luego de que Natalia, madre de un alumno de 14 años del Ciclo Básico de la UNS, denunciara que su hijo no puede continuar asistiendo presencialmente por no contar con las vacunas del Calendario Nacional, el decano del Departamento de Ciencias de la Salud, Pablo Badr, explicó los alcances de la medida adoptada por la Universidad.

En diálogo con Germán Sasso en Bahía Hoy, por La Brújula 24, Badr, quien además integra el Consejo Superior de la UNS, aclaró que el adolescente no fue expulsado y que podrá continuar con su escolaridad mediante una modalidad no presencial.

“El mecanismo es verificar el cumplimiento del carnet de vacunación, que es obligatorio por ley en Argentina. En los casos en los que se identificaron vacunas incompletas, se notifica a las familias y se les da un plazo de 60 días, no para que completen el calendario, sino para que inicien el contacto con el sistema de salud”, explicó.

El médico señaló que también se contempla la posibilidad de que exista alguna contraindicación para recibir determinada vacuna, situación que debe quedar debidamente registrada. Según detalló, todo el procedimiento establecido por la Universidad se extiende durante unos 120 días.

“Si ya se vencieron estos 60 días posteriores a la notificación, lo que se dispone es el cursado no presencial en las escuelas, no la expulsión”, remarcó Badr.

La madre del estudiante había afirmado que la familia mantiene una postura contraria a la vacunación y adelantó que no pretende inocular al adolescente. Ante ese escenario, el decano indicó que la institución debe remitirse a la legislación vigente.

“Cuando la posición es marcadamente antivacuna hay que remitirnos a la ley, y la ley en Argentina dice que la vacunación es obligatoria y es un derecho individual y colectivo”, afirmó.

Según Badr, la Universidad actúa como corresponsable junto al sistema sanitario y las familias. “No es una medida punitiva ni busca una restricción, sino que busca garantizar un derecho”, sostuvo y diferenció el procedimiento universitario de otras vías judiciales que eventualmente podrían intervenir frente al incumplimiento del calendario obligatorio.

El decano también respondió al planteo de Natalia, quien aseguró que no había sido advertida previamente sobre la posibilidad de que su hijo dejara de cursar presencialmente. Badr aclaró que no interviene directamente en la administración de las escuelas, pero afirmó que acompañó el proceso y que pudo observar las comunicaciones realizadas.

“He visto el proceso por el cual generaron notificaciones a todas las familias. Eso yo lo he visto y me consta”, aseguró.

En cuanto al alcance del problema dentro de los establecimientos preuniversitarios, indicó que los calendarios desactualizados representaron menos del 10% de los estudiantes y señaló que la cifra fue incluso inferior a la que esperaban encontrar.

Explicó además que algunas irregularidades estaban relacionadas con vacunas que habían sido aplicadas pero no figuraban en el registro correspondiente, mientras que otras respondían a modificaciones en el Calendario Nacional.

Badr afirmó que la respuesta obtenida hasta ahora fue ampliamente favorable. “En la mayoría de los casos, diría el 98%, eso generó vacunación. El efecto de la medida de la Universidad ha sido positivo”, manifestó.

Durante la entrevista también se refirió a la decisión de la familia de vincular las vacunas con el diagnóstico de autismo de otro de sus hijos. El especialista recordó que esa hipótesis surgió a fines de la década de 1990 y fue posteriormente refutada por investigaciones científicas.

“Las vacunas son seguras”, enfatizó.

En ese sentido, advirtió sobre la caída de las coberturas y puso como ejemplo el sarampión. “Tenemos que llegar al 95% de cobertura de la vacuna de sarampión para estar protegidos como comunidad. No llegamos al 70%”, señaló.

Badr insistió en que la intención de la UNS es evitar una confrontación con las familias y generar instancias de diálogo. “La educación para nosotros es un derecho primordial y la vacunación es un derecho también, individual y colectivo. Como institución que forma parte del Estado no podemos no sentirnos corresponsables”, sostuvo.

Finalmente, planteó que la discusión alrededor de las vacunas forma parte de un fenómeno más amplio. “En realidad hay un problema que no es una grieta: hay ciencia y hay anticiencia”, expresó.

Para Badr, las redes sociales y la circulación acelerada de contenidos también contribuyeron al crecimiento de discursos contrarios al conocimiento científico. “El conocimiento científico no corre en 30 segundos”, señaló, y mencionó el fenómeno de la “infodemia”, entendido como una saturación de información que puede influir sobre las decisiones de las personas.

Mientras tanto, si la familia mantiene su negativa a iniciar la regularización del calendario de vacunación, el estudiante continuará cursando bajo la modalidad no presencial, según lo establecido por la resolución del Consejo Superior.