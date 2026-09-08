Pruebas PISA: Argentina cayó en las tres materias y tuvo su peor resultado histórico en Matemática

Argentina volvió a mostrar un deterioro en los aprendizajes de los estudiantes de 15 años y cayó en las tres áreas evaluadas por las pruebas PISA 2025: Matemática, Lectura y Ciencias. En el caso de Matemática, el país obtuvo el peor resultado de toda su serie histórica comparable.

Los datos fueron difundidos este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Argentina consiguió 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, todos por debajo de los registros obtenidos en la evaluación de 2022.

En Ciencias la caída fue de 13 puntos respecto de los 406 obtenidos tres años atrás, mientras que en Lectura el retroceso fue de 12 unidades, desde 401. En Matemática se pasó de 378 a 367 puntos, una baja de 11.

Se trata de la primera vez dentro de la serie comparable en que Argentina retrocede simultáneamente en las tres disciplinas. En Ciencias y Lectura son los resultados más bajos desde 2006, mientras que Matemática registró directamente el peor desempeño del país desde que participa de estas mediciones.

La situación más crítica aparece precisamente en Matemática. Solo el 24% de los alumnos argentinos alcanzó al menos el nivel básico de desempeño, lo que significa que el 76% quedó por debajo de los conocimientos mínimos establecidos por PISA.

En Lectura, el 40% logró alcanzar ese umbral, mientras que en Ciencias lo hizo el 41%. De esta manera, alrededor de seis de cada diez estudiantes quedaron por debajo del nivel básico en esas dos áreas. Además, el 48,8% presentó un rendimiento bajo simultáneamente en las tres materias.

Argentina también quedó lejos de los promedios de la OCDE. En Ciencias, los países que integran el organismo promediaron 482 puntos; en Lectura, 461; y en Matemática, 463.

Octava en América Latina

Dentro de América Latina, Argentina se ubicó en el octavo lugar entre los 13 países participantes en las tres áreas evaluadas.

En Matemática obtuvo 367 puntos y quedó por detrás de Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Además, la caída argentina de 11 puntos respecto de 2022 fue la mayor registrada en esa materia entre los países latinoamericanos.

En Ciencias, Argentina alcanzó 393 puntos, mientras que Uruguay encabezó la región con 445. En Lectura, el país también obtuvo el octavo puesto, con 389 unidades, apenas una por debajo de Perú.

Las pruebas fueron realizadas durante 2025 por más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. En Argentina participaron 11.093 alumnos pertenecientes a 412 escuelas, una muestra representativa de aproximadamente 609.100 jóvenes de 15 años.

La caída argentina se produjo en un contexto de retroceso global de los aprendizajes. La OCDE advirtió que los resultados promedio volvieron a disminuir y señaló que en Matemática y Lectura se alcanzaron los valores más bajos desde que se realiza la evaluación internacional.