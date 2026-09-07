Está preso acusado de transmitirles VIH a dos mujeres: "Ellas mienten"

El hombre de 35 años que permanece detenido acusado de haber transmitido VIH a dos mujeres sin informarles previamente su diagnóstico rompió el silencio y envió una extensa carta a la redacción de La Brújula 24 para dar su versión de los hechos.

F., quien se encuentra alojado en Villa Floresta, rechazó la acusación, cuestionó las pruebas incorporadas a la causa y dijo que su situación implica una “criminalización del VIH”. “Voy a defenderme desde acá y como puedo”, expresó en uno de los pasajes del escrito.

El acusado contó que fue detenido el 1 de junio en su lugar de trabajo, cuando se encontraba junto a sus dos hijos de cuatro años, y aseguró que hasta ese momento mantenía con ellos un régimen de cuidado compartido. “El motivo de este comunicado es dar a conocer mi situación actual, por mí, pero también por el perjuicio que esta situación representa para mis hijos, mi mujer, mi familia y, además, para todos los portadores de VIH”, señaló.

Según explicó, la investigación comenzó a partir de una denuncia realizada en 2024 por una mujer con la que había mantenido una relación. En el expediente también interviene una segunda mujer con la que había tenido un vínculo. F. está acusado bajo el artículo 202 del Código Penal, que contempla penas para quien propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

El hombre cuestionó que esa figura pueda aplicarse en su caso y pidió que se tenga en cuenta la Ley 27.675. “Están criminalizando el VIH”, sostuvo.

“Soy indetectable e intransmisible”

Uno de los principales argumentos expuestos en la carta es su situación médica. “Soy una persona portadora del virus, que mis estudios dicen que soy indetectable y, por lo tanto, intransmisible”, afirmó.

También cuestionó que continúe detenido preventivamente y aseguró que nunca intentó eludir a la Justicia. “Junto con mi abogado penalista siempre estuve a derecho cada vez que se me solicitó”, manifestó.

En ese sentido, enumeró que tenía domicilio fijo, trabajo estable, vínculos familiares en Bahía Blanca y ningún antecedente penal antes de esta causa.

Su versión sobre las dos mujeres

F. también hizo referencia directa a las dos mujeres involucradas en la investigación y rechazó distintos aspectos de sus declaraciones.

Según su versión, una de ellas no tiene VIH, mientras que la otra sí posee el virus, aunque sostuvo que no existen elementos científicos que permitan establecer que haya sido él quien se lo transmitió. “En el derecho penal argentino se necesitan pruebas, no presunciones”, planteó.

Además, cuestionó cómo se habrían obtenido análisis pertenecientes a su historia clínica y aseguró que esa documentación fue tomada de su domicilio sin autorización. También afirmó que existen contradicciones entre las declaraciones incorporadas al expediente y negó que los vínculos con las mujeres hayan tenido las características que describieron ante la Justicia. “No existe estudio que pueda revelarlo, no se puede probar el supuesto dolo”, sostuvo.

El detenido remarcó además que no existe ninguna acusación de abuso sexual y señaló que los encuentros investigados fueron relaciones consentidas entre personas adultas.

“No soy ningún delincuente”

Otro de los puntos centrales de la carta está relacionado con la exposición pública de su diagnóstico. “La ley me ampara a la confidencialidad de mi diagnóstico, pero la injusticia a la que estoy siendo sometido me presiona y me obliga a revelar mi condición”, expresó.

F. aseguró además que su situación serológica habría sido difundida en ámbitos personales y laborales antes de la presentación judicial, algo que, según relató, terminó afectando también su trabajo. “La arbitrariedad por la desinformación y la discriminación que están haciendo conmigo es muy dolorosa”, afirmó.

A más de tres meses de su detención, insistió en que la causa debería ser revisada y reclamó recuperar la libertad.

“No soy ningún delincuente”, sostuvo.

Y cerró la carta con un pedido dirigido a la Justicia: “Espero que esto dé el giro que se necesita y que se haga verdad el ‘será justicia’ que leemos en todos los escritos y oficios, porque acá no hay delito”.

Los argumentos expuestos corresponden a la versión del acusado y forman parte de su estrategia defensiva en una causa que continúa en trámite y por la que permanece detenido con prisión preventiva.