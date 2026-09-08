Básquet local: se juega la fecha de la Liga Plata

La Liga Bahiense de Plata tendrá una fecha clave en la pelea de arriba, con Comercial defendiendo la punta y San Lorenzo y El Nacional buscando sostener el invicto en esta segunda parte del torneo.

La programación se jugará desde las 21 y tendrá seis partidos: San Lorenzo-Ateneo, Argentino-Sportivo Bahiense, Altense-El Nacional, Bahía Basket-Comercial, 9 de Julio-Velocidad y Espora-La Falda.

Las posiciones tienen a Comercial arriba con 16,5 puntos. Lo siguen San Lorenzo, con 16; El Nacional y Altense, con 15,5; 9 de Julio, con 15; Sportivo y Ateneo, con 14,5; Velocidad, con 13,5; Argentino, con 13; Bahía Basket, con 12,5; La Falda, con 11,5; y Espora, con 10.