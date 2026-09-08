Deportes
Básquet local: se juega la fecha de la Liga Plata
La quinta fecha de la segunda parte se jugará esta noche, desde las 21, con seis partidos.
La Liga Bahiense de Plata tendrá una fecha clave en la pelea de arriba, con Comercial defendiendo la punta y San Lorenzo y El Nacional buscando sostener el invicto en esta segunda parte del torneo.
La programación se jugará desde las 21 y tendrá seis partidos: San Lorenzo-Ateneo, Argentino-Sportivo Bahiense, Altense-El Nacional, Bahía Basket-Comercial, 9 de Julio-Velocidad y Espora-La Falda.
Las posiciones tienen a Comercial arriba con 16,5 puntos. Lo siguen San Lorenzo, con 16; El Nacional y Altense, con 15,5; 9 de Julio, con 15; Sportivo y Ateneo, con 14,5; Velocidad, con 13,5; Argentino, con 13; Bahía Basket, con 12,5; La Falda, con 11,5; y Espora, con 10.
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