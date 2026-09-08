Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados al Balón de Oro 2026

France Football dio a conocer este martes los nominados al Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo 26 de octubre en The London Palladium, en Londres. Entre los candidatos aparecen tres campeones del mundo con la Selección Argentina.

Lionel Messi, actualmente en Inter Miami, y el bahiense Lautaro Martínez, capitán del Inter de Italia, integran la nómina de futbolistas que buscarán quedarse con el principal premio individual del fútbol mundial.

La lista incluye además, entre otros, a Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Luis Díaz, Achraf Hakimi y Khvicha Kvaratskhelia.

En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez fue seleccionado entre los diez candidatos al Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada. El marplatense competirá con Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Joan García, Édouard Mendy, David Raya, Vozinha, Unai Simón y Matvey Safonov.

Tal como señala TyC, la edición 2026 tendrá una particularidad: según informó TyC Sports, será la primera ceremonia del Balón de Oro que se realizará fuera de Francia y también la primera en la que no será obligatorio desempeñarse en Europa para ser considerado entre los candidatos. El período evaluado comprende la temporada de agosto a julio, incluido el rendimiento en el Mundial 2026.

Entre los aspirantes al premio masculino aparecen:

Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Luis Díaz (Bayern Múnich), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel (Arsenal), Harry Kane (Bayern Múnich), Achraf Hakimi (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Marquinhos (PSG), Sadio Mané (Al Nassr), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Múnich), João Neves (PSG), Willian Pacho (PSG) y Julián Quiñones (Al Qadsiah).