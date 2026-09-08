El Municipio lanzó "Alerta Bahía", una plataforma con información en tiempo real ante emergencias

El Municipio de Bahía Blanca presentó “Alerta Bahía”, una nueva plataforma digital destinada a concentrar información oficial y actualizada ante emergencias, contingencias y eventos meteorológicos.

La herramienta permitirá consultar en un mismo lugar pronósticos y alertas vigentes, cámaras en tiempo real de sectores del canal Maldonado y el arroyo Napostá, protocolos de Defensa Civil e información vinculada con obras y tareas de mantenimiento que se realizan en distintos puntos del distrito.

El intendente Federico Susbielles explicó que la iniciativa se pone en marcha de cara al período del año en el que históricamente se registra una mayor cantidad de alertas meteorológicas.

“Estamos próximos a iniciar el momento de mayor recurrencia de alertas en la ciudad, cuyo foco fundamentalmente se da entre los meses de noviembre y abril, y nos parece fundamental poder generar mayores mecanismos de información con la comunidad”, señaló.

El jefe comunal vinculó el desarrollo de la herramienta con la experiencia adquirida durante las dos catástrofes que atravesó Bahía Blanca durante su gestión.

“Es difícil que un gobierno tenga que experimentar o gestionar una catástrofe y este equipo lo ha hecho en dos oportunidades. A partir de esa experiencia se trabaja con protocolos y programas de mantenimiento”, sostuvo.

Según explicó, la plataforma permitirá “comunicar integralmente el estado de la ciudad”, además de observar radares meteorológicos y seguir en vivo las cámaras instaladas en el canal Maldonado y el Napostá.

Ocho sectores y puntos seguros

Susbielles anunció además que el Municipio avanzará con una división territorial de Bahía Blanca en ocho sectores, donde se realizarán reuniones con vecinos e instituciones.

El objetivo será que cada zona conozca con anticipación sus puntos de encuentro, lugares seguros y sitios de abastecimiento ante una eventual emergencia.

“Vamos a dividir la ciudad en ocho espacios territoriales y se van a hacer reuniones con vecinos e instituciones para que cada cuadrante sepa efectivamente cuáles son sus puntos de encuentro, sus puntos seguros y sus puntos de abastecimiento en caso de una catástrofe”, explicó.

La secretaria de Unidad Intendencia, Virginia Pascual, indicó que “Alerta Bahía” complementará los canales oficiales que el Municipio ya utiliza para comunicarse con los vecinos.

Actualmente, detalló, el canal municipal de WhatsApp cuenta con 82.277 usuarios, mientras que la cuenta de Instagram supera los 20 mil seguidores.

“El diferencial de Alerta Bahía es que no funciona solamente cuando existe una alerta activa. La idea fue generar un espacio más de comunicación permanente, que también sirva en los momentos de normalidad para informar, prevenir y ayudarnos a estar mejor preparados”, afirmó Pascual.

La funcionaria adelantó también que habrá actividades de prevención en jardines y escuelas, con propuestas adaptadas a las distintas edades.

“El objetivo es que los chicos comprendan las alertas y sepan cómo actuar, construyendo una cultura del cuidado y la prevención, nunca del miedo”, agregó.

Protocolos y mantenimiento del sistema pluvial

El director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, destacó que la ciudad cuenta actualmente con un plan integral para actuar ante contingencias, acompañado por protocolos y lineamientos de intervención.

Por su parte, Diego Palomo, director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, señaló que otras de las líneas de trabajo serán los mapeos comunitarios y las capacitaciones vinculadas con centros de evacuados y puntos seguros.

Durante la presentación también se brindaron datos sobre el sistema de drenaje de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, informó que fueron relevadas 1.683 bocas de tormenta, además de unos 33 mil metros de canales a cielo abierto y 64 mil metros de ductos cerrados.

Según indicó, actualmente se trabaja sobre esa infraestructura junto con la Dirección Provincial de Hidráulica, SAPEM Ambiental, las delegaciones municipales y cooperativas con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje existente.

Cómo acceder a “Alerta Bahía”

La plataforma ya está disponible a través de la página oficial del Municipio, en bahia.gob.ar/alertabahia, y también puede consultarse desde la aplicación MiBahía, mediante el botón “Alerta Bahía”.

El sistema se integrará a los canales oficiales de WhatsApp e Instagram con el objetivo de que la información ante una emergencia llegue de manera directa, rápida y centralizada.