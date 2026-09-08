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Habrá tránsito asistido en la Ruta 3 por tareas de mantenimiento en el puente Bailey
La intervención se realizará este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, de 9 a 17, a la altura del kilómetro 692. El paso vehicular será derivado de manera asistida al puente de hormigón.
Durante las jornadas de este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre se realizarán tareas de mantenimiento sobre el puente Bailey ubicado sobre el arroyo Maldonado, en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 692.
Los trabajos se desarrollarán entre las 9 y las 17 y, mientras duren las tareas, el tránsito circulará de manera asistida por el puente de hormigón existente en el sector.
Desde los organismos intervinientes recordaron que sobre esa estructura continúa vigente la limitación de carga.
En ese sentido, el peso máximo permitido para los vehículos que circulen por el puente de hormigón es de 40 toneladas, con una carga máxima de 11 toneladas por eje.
El operativo de tránsito contará además con la colaboración de la Guardia Urbana local. Se recomienda a quienes circulen por el sector hacerlo con precaución, respetar las indicaciones del personal y prever posibles demoras durante las horas en las que se desarrollen los trabajos.
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