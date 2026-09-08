Liga Plata: San Lorenzo es el único invicto en cinco fechas

La quinta fecha de la segunda parte de la Liga Plata dejó cambios en la pelea por los primeros puestos, con un único invicto tras los seis encuentros disputados la noche de este martes.

La jornada tuvo como resultado destacado la victoria de Altense, que venció como local a El Nacional por 73 a 53 y le quitó el invicto que mantenía en esta etapa del certamen.

San Lorenzo también sumó una victoria importante al superar a Ateneo por 72 a 67 en condición de local y es el único que no ha visto la derrota en este tramo, mientras que 9 de Julio derrotó a Velocidad con comodidad por 92 a 65.

Por su parte, Bahía Basket frenó el avance de Comercial, que llegaba como líder de la competencia, al imponerse por 65 a 59.

Sportivo Bahiense se recuperó al vencer a Argentino por 69 a 51, mientras que Espora volvió a ganar tras imponerse ante La Falda por 84 a 66 y consiguió su segunda victoria de la temporada.