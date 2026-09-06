Deportes
Fin del sueño de Tomás Etcheverry: cayó ante Michelsen en el US Open
El platense perdió en sets corridos ante el local y se despidió en cuarta ronda de Nueva York. Este lunes, Francisco Cerúndolo buscará un lugar en cuartos ante el belga Alexander Blockx.
Tomás Etcheverry (32°) cerró su mejor participación en el US Open. El platense cayó por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 ante el local Alex Michelsen (46°) en los octavos de final y se despidió de Nueva York. Pese a la derrota, el argentino tendrá premio: desde este lunes subirá tres puestos en el ranking ATP y será el nuevo #29 del mundo.
Etcheverry disputó por primera vez los octavos en Flushing Meadows y superó ampliamente sus anteriores actuaciones en el último Grand Slam de la temporada. En 2021 había caído en la primera ronda de la qualy ante Enzo Couacaud (189° por entonces) y al año siguiente perdió en su debut en el cuadro principal contra Hugo Grenier (119°).
En 2023 avanzó hasta la segunda ronda, donde fue eliminado por Stan Wawrinka (49°), mientras que en 2024 había conseguido hasta ahora su mejor resultado: llegó a tercera tras vencer a Giovanni Mpetshi Perricard (52°) y a Francisco Cerúndolo (29°), antes de caer frente a Alexander Zverev (4°). En 2025 volvió a despedirse en segunda, aquella vez contra Jiri Lehecka (21°). Esta temporada dio otro paso y alcanzó por primera vez la segunda semana en Nueva York.
Fuente: Olé
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