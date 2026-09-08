El BCRA vinculó el aumento de la morosidad con la expansión del crédito y pidió "prudencia"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) analizó el crecimiento de la morosidad en los hogares y sostuvo que el incremento se produjo en el marco de la expansión del crédito privado, un proceso que, según la entidad, también implica nuevos desafíos para bancos y tomadores de préstamos.

La explicación fue realizada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, en un artículo publicado por la autoridad monetaria bajo el título “Hacia una sociedad de propietarios”.

El funcionario señaló que la Argentina atravesó durante años un período de escaso acceso al financiamiento. “Los argentinos nos acostumbramos a convivir con una anomalía que, por repetida, terminó pareciendo normal: una economía prácticamente sin crédito”, expresó.

Según Curutchet, la falta de financiamiento convirtió el acceso a una vivienda o una inversión en un privilegio limitado, en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de valor de la moneda. “Para el común de los argentinos regía una regla mucho más primitiva: ahorrar primero y comprar después”, escribió.

En ese marco, destacó que la estabilidad macroeconómica permitió una recuperación del crédito al sector privado, que alcanzó el 9,2% del Producto Bruto Interno en préstamos en pesos y el 12,5% al incorporar los créditos en moneda extranjera.

No obstante, reconoció que los niveles continúan por debajo de otros países de la región y mencionó que el crédito hipotecario argentino apenas supera el 1% del PIB.

Curutchet sostuvo que la expansión del financiamiento también genera riesgos. “Habrá mora y errores al prestar y endeudarse. Será necesario mejorar la evaluación crediticia y evitar el sobreendeudamiento”, afirmó.

El funcionario remarcó que el crecimiento del crédito requiere “prudencia, profesionalismo y buena regulación”, y consideró que el desafío es consolidar una cultura financiera que permita transformar préstamos en inversión y patrimonio.

“Construir una sociedad de propietarios” es, según explicó, uno de los objetivos centrales del proceso: que más familias puedan acceder a una vivienda y convertir parte de sus ingresos futuros en un activo propio.

El director del BCRA cerró su análisis con un mensaje a favor de sostener la estabilidad económica para profundizar el acceso al financiamiento y aumentar la inversión.

Con información de Noticias Argentinas