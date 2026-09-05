San Lorenzo volvió al triunfo y profundizó el mal momento de Talleres

San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Talleres este sábado en el estadio Pedro Bidegain por la octava fecha del Torneo Clausura. A los 18 minutos de la segunda parte, Alexis Cuello, de cabeza, marcó el gol que le dio el triunfo al Ciclón ante la T, que se quedó con diez jugadores a los 12’ del complemento por la expulsión de Matías Galarza.

El conjunto azulgrana, que visitará a Independiente el próximo domingo a las 19.15, se ubica noveno en la Zona A con 10 puntos, mientras que los cordobeses, que recibirán a Unión el sábado a las 20, están últimos con cinco unidades.

Fuente: TyC