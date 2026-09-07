Fútbol femenino: Municipales sigue firme en la A y Liniers conservó la punta en el ascenso

Se jugó una nueva jornada del Torneo Clausura del fútbol femenino de la Liga del Sur, con movimientos importantes tanto en la Primera A como en la Primera B.

En la Primera A, STMBB ratificó su gran presente al golear 5 a 0 a La Armonía y se mantuvo como líder de la tabla general con 51 puntos en 20 partidos. Los goles fueron convertidos por Abigail Britos (2), Bianca Freire, Victoria Nervi y Valeria Navarrete.

El escolta sigue siendo Tiro Federal, que venció 3 a 0 a Bella Vista y llegó a 48 unidades, aunque con un partido menos. Para el aurivioleta anotaron Agostina Caballero, Aylen Baratcabal y Morena Juárez.

También sumó de a tres Villa Mitre, que superó 4 a 0 a AEC con tantos de Trinidad Rivas (2), Bernardita Tocchio e Ivana Scarabotti. Así, el tricolor alcanzó los 46 puntos y continúa en la pelea de arriba.

En el otro encuentro de la fecha, Libertad y Sporting igualaron 1 a 1. Antonella De Vega marcó para el local y Alexia Villani lo hizo para el rojinegro. Con este resultado, Sporting quedó con 25 puntos y Libertad suma 10.

En la Primera B, Liniers tuvo fecha libre pero igualmente conservó el primer puesto con 56 unidades en 20 presentaciones. Su inmediato perseguidor es San Francisco, que protagonizó la goleada de la jornada al vencer 8 a 1 a Pacífico de Cabildo y trepar a 50 puntos en 21 encuentros.

Más atrás aparecen Rosario Puerto Belgrano y SPIQyA, ambos con 42 unidades, luego de empatar 0 a 0 entre sí. En tanto, Estrella de Oro derrotó 5 a 3 a Olimpo y quedó con 30 puntos, mientras que Huracán y Sansinena no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0.

Con estos resultados, el Clausura femenino empieza a entrar en una etapa de definición, con varios equipos afirmados en la parte alta y otros que todavía buscan acomodarse de cara al tramo decisivo del campeonato.

Posiciones Primera A: STMBB 51; Tiro Federal 48; Villa Mitre 46; Sporting 25; AEC 24; Bella Vista 16; La Armonía 14; Libertad 10.

Posiciones Primera B: Liniers 56; San Francisco 50; Rosario PB 42; SPIQyA 42; Estrella 30; Huracán 15; Sansinena 14; Olimpo 13; Pacífico C 1.