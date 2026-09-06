Ruben Darío Insua acordó su vuelta como DT de San Lorenzo

El regreso de Ruben Darío Insua a San Lorenzo es un hecho. A primera hora de este domingo, aterrizó en Buenos Aires, por la tarde se reunió personalmente con la dirigencia de Marcelo Culotta y selló su vuelta como DT. Su tercer ciclo se pondrá en marcha este lunes. "Volver al lugar donde siempre fui feliz 🏠",escribió en su cuenta de Instagram.

El Gallego dirigirá su primera práctica a partir de las 16 en la Ciudad Deportiva y el próximo miércoles será presentado oficialmente, una vez que firme su contrato hasta diciembre de 2027. Restan pulir los últimos detalles, pero ya hay un acuerdo de palabra y el compromiso asumido con un plantel azulgrana que tiene varios viejos conocidos.

Esta mañana, en pleno aeropuerto de Ezeiza, Insua puso el foco en construir un equipo competitivo. Si bien evitó comparar este plantel con el de su etapa anterior, explicó: “Uno va redescubriendo en el día a día qué cosas puede mejorar, trabajar mucho, esencialmente, para que el equipo sea competitivo”.

El comienzo no será sencillo: los clásicos con Independiente y Boca aparecen en el horizonte. De todos modos, el hecho de disputar una sola competencia le permitirá disponer de semanas completas para entrenar y conocer mejor a sus futbolistas: “Por suerte, al equipo al tener una sola competencia, son todas semanas largas de trabajo”.

La prioridad, antes de fijar objetivos, será conocer al plantel desde adentro. El Gallego explicó que lo observado desde afuera cambia cuando comienza el contacto cotidiano con los jugadores: “Una cosa es lo que uno puede ver desde afuera, después el conocimiento que te da el trabajo del día a día, el estar en contacto permanente”.

También valoró el último triunfo del equipo ante Talleres, al considerar que una victoria puede fortalecer la confianza y la autoestima del grupo. En cuanto al esquema, evitó anticipar si utilizará cuatro defensores u otra variante y remarcó que la decisión estará atada a las características de los futbolistas disponibles.

El vínculo con los hinchas será otro de los puntos fuertes de este retorno. Sin prometer resultados, el entrenador dejó clara su postura: “Lo único que yo puedo garantizar es que vamos a trabajar mucho y dedicarle todo el tiempo que sea necesario al crecimiento del equipo. Es lo único que puedo prometer”.

Esta será la tercera etapa del Gallego como entrenador del Ciclón. Entre sus dos ciclos anteriores dirigió 146 encuentros, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas, para un rendimiento del 51,37 por ciento de los puntos.

Su historia en Boedo tiene además un capítulo inolvidable: la Copa Sudamericana 2002. Ese título internacional, conseguido durante su primera etapa, quedó como uno de los grandes recuerdos para los hinchas y como uno de los logros más importantes de la historia reciente del club.

Así será el nuevo cuerpo técnico de San Lorenzo

Rubén Darío Insua (DT)

Fabián García (AY)

Carlos Orsi (AY)

Roberto Oste (AY)

Guillermo Cinquetti (PF)

Fuente: TyC