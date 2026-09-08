"La bandera argentina va a volver a flamear en Malvinas", dijo Sergio Berni

El senador bonaerense Sergio Berni habló con Bahía Hoy, por La Brújula 24, sobre la situación de las Islas Malvinas y dejó una frase contundente: “Más tarde o más temprano, la bandera argentina va a volver a flamear en las Islas Malvinas”.

El exministro de Seguridad bonaerense analizó el reciente posicionamiento del Gobierno nacional sobre el tema y sostuvo que Malvinas es “una causa nacional” que los argentinos abrazan desde hace más de 40 años. En ese sentido, marcó diferencias con el presidente Javier Milei, aunque aseguró: “Bienvenido Milei a abrazar la causa de Malvinas”.

De todos modos, Berni se mostró cauteloso respecto de la postura oficial. “A los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen”, afirmó, al poner en duda si las medidas anunciadas tendrán continuidad o quedarán en el plano electoral.

Consultado por las denuncias penales contra empresas vinculadas a la explotación en la zona de las islas, Berni dijo que, si se trata de una decisión firme, la acompañará. “Si tomó esa decisión, la aplaudo, la sostengo y obviamente la voy a apoyar incondicionalmente”, señaló.

También se refirió a la base naval integrada en Tierra del Fuego. Según explicó, el proyecto “es una realidad”, aunque aclaró que por ahora solo están hechos los cimientos y que para convertirlo en una base operativa faltarían alrededor de 500 millones de dólares.

Para Berni, esa base es fundamental porque permitiría sostener la cadena logística de las operaciones en el Atlántico Sur y fortalecer la presencia argentina de cara a la discusión del Tratado Antártico prevista para 2048.

En ese marco, advirtió que la Argentina debe mirar el conflicto desde una perspectiva estratégica. “La base integral naval argentina se convierte en un elemento estratégico crítico para las miradas del mundo entero”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó con dureza el estado actual de las Fuerzas Armadas. “Militarmente hablando, no tenemos nada”, dijo, y agregó que las últimas décadas “han desfinanciado y desguarnecido” el área militar.

Berni también marcó reparos sobre el alineamiento internacional de la Argentina. Aseguró que no le molesta una relación estratégica con Estados Unidos, pero advirtió que le genera desconfianza hacerlo con un país que es aliado de Gran Bretaña a través de la OTAN.

Sobre el futuro del reclamo argentino, insistió en que la salida debe ser diplomática. “El sistema colonialista de Inglaterra no se va a poder sostener mucho más en el tiempo”, sostuvo, y remarcó que el Comité de Descolonización de la ONU avanza cada vez con más fuerza.

Por último, el senador dejó otra definición personal sobre el valor simbólico de Malvinas. Dijo que lo emocionó más ver a los jugadores de la Selección con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” que ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo en Qatar. “Fue mucho más emocionante ese gesto corajudo”, expresó.

Ley penal juvenil: "Sin presupuesto ni recursos para la resocialización no se puede llevar adelante”

En otro tramo de la entrevista, el exministro se metió en el debate por la ley penal juvenil, luego de que una jueza suspendiera su aplicación. “Lo que vino a hacer la jueza es poner en una sentencia lo que nosotros veníamos denunciando cuando se estaba discutiendo la ley”, señaló.

Berni aclaró que desde hace años reclama bajar la edad de imputabilidad, pero cuestionó la forma en que se impulsó la norma. “Era totalmente necesario bajar la edad de imputabilidad, pero de la manera que se estaba llevando adelante era una decisión espasmódica y marquetinera”, afirmó.

Para el senador, el problema central es la falta de recursos para aplicar la ley. “Esta ley sin presupuesto no se puede llevar adelante”, dijo, y agregó que no se puede trasladar esa responsabilidad a las provincias sin enviar financiamiento.

“Si queremos reeducar a un chico, tenemos que generar las condiciones y para eso hay que poner plata. Y este gobierno, si hay algo que no pone, es plata”, cerró Berni.