Fentanilo en el Municipal: allanan el hospital y la casa de tres anestesiólogos

La investigación por el faltante de fentanilo en el Hospital Municipal sumó un avance importante en las últimas horas, con allanamientos realizados por la Policía Federal en el centro de salud y en domicilios particulares.

Según informó el periodista de La Nueva., Gerardo Monforte, los procedimientos alcanzaron a tres técnicos anestesiólogos del Municipal, dos mujeres y un hombre, que están bajo investigación por la presunta sustracción del fármaco.

“Se estaría investigando a estas tres personas, que son tres técnicos anestesiólogos”, señaló Monforte en diálogo con La Brújula 24, aunque aclaró que hasta el momento no hay una imputación formal por parte de la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Mauricio Del Cero.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, los efectivos registraron las taquillas personales de los investigados dentro del Hospital Municipal.

Dos de las requisas se llevaron adelante en inmuebles ubicados en Los Naranjos al 4700, en Bahía Blanca, y en Humberto Primo al 1100, en Punta Alta. En una de las viviendas también se halló marihuana, aunque no tendría vinculación con la causa principal.

El caso se inició a principios de abril, cuando las autoridades del hospital denunciaron la desaparición de 25 ampollas de fentanilo de una sala cercana al quirófano central. Días después, aparecieron envases vacíos correspondientes al mismo lote y en el mismo sector del establecimiento.

Monforte explicó que el fentanilo es un potente anestésico y que, si bien dentro del mercado legal no tiene un costo elevado, su valor se incrementa de manera considerable en el circuito ilegal.

También sostuvo que circulan trascendidos sobre una posible interna entre anestesiólogos, aunque fue cauto al respecto. “No tengo ninguna información oficial confirmada al respecto”, aclaró.

La causa continúa en manos de la Fiscalía, que busca determinar quién o quiénes fueron los responsables de retirar las ampollas y cuál fue el destino del contenido.