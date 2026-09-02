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ChangoMâs festeja su aniversario con sorteos de un "chango" de compras por hora durante septiembre
La cadena lanzó una nueva edición de “CumpleMâs”, con promociones, financiación y más de 700 premios. Por cada $5.000 de compra, los clientes sumarán una chance para participar.
Contenido patrocinado. ChangoMâs celebra durante septiembre un nuevo aniversario con la campaña “CumpleMâs”, una propuesta que combina descuentos, promociones, financiación y el sorteo de más de 700 changos de compras a lo largo del mes.
La iniciativa comenzó el 27 de agosto y se extenderá todo septiembre en las sucursales de la cadena en el país. Uno de los principales atractivos será el sorteo de un chango de compras por hora, todos los días.
Por cada $5.000 gastados en cualquiera de las sucursales, los clientes recibirán una chance para participar. La cantidad de oportunidades podrá incrementarse según la modalidad de compra: quienes adquieran productos de marcas participantes sumarán chances adicionales, los socios de MâsClub las duplicarán y quienes compren a través de MasOnline.com.ar las triplicarán.
La cantidad de chances acumuladas aparecerá detallada en el ticket de compra. Allí también se incluirá un código QR que permitirá completar los datos personales necesarios para entrar al sorteo.
La promoción contempla, además, una modalidad de participación sin obligación de compra. Para hacerlo, los interesados deberán acercarse al sector de Atención al Cliente de una sucursal y entregar un dibujo realizado y coloreado a mano junto con los datos necesarios para acreditar su identidad. Una vez verificada la información, recibirán por correo electrónico la confirmación de la participación.
La campaña aniversario también incluye promociones especiales en distintos productos, alternativas de financiación y actividades de entretenimiento en los locales de la cadena durante todo el mes.
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