Vuelven las lluvias: emiten alerta amarilla por tormentas

Después de una mejora transitoria durante las últimas horas, la inestabilidad volverá a instalarse este miércoles en Bahía Blanca, con probabilidad de lluvias y una jornada marcada por la abundante nubosidad.

El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó en La Brújula 24 que los fenómenos volverán a presentarse de manera irregular, con focos aislados y puntuales a lo largo del día.

Durante la madrugada se registrará además un descenso de la temperatura. La mínima se ubicará entre los 6 y 7 grados, por lo que el comienzo de la jornada será fresco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada que abarca la todo el sudoeste bonaerense.

Con el correr de las horas, la temperatura tendrá una recuperación moderada. La máxima prevista se ubicará entre los 16 y 17 grados, condicionada por la nubosidad y las condiciones de inestabilidad.

Para lo que resta de este martes, en tanto, se esperan condiciones más estables, con nubosidad variable y un descenso gradual de la temperatura hasta valores cercanos a los 10 grados hacia el cierre del día.

Desde la Municipalidad recomendaron seguir estas sugerencias por la alerta amarilla:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana el panorama será similar, con humedad, abundante nubosidad e inestabilidad durante el miércoles. Si bien las condiciones comenzarían a mejorar hacia la noche, De Benedictis señaló que la estabilización más definitiva llegaría a partir del jueves por la tarde y podría extenderse durante varios días.