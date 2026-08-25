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Allanan oficina de la sede central de ARCA en Bahía
El operativo lo realiza Prefectura Naval Argentina. Hay procedimientos en dos domicilios particulares. Sería un caso de un "empleado infiel".
Personal de Prefectura Naval Argentina realiza este martes un allanamiento en una oficina de ARCA, ubicada en el sexto piso el edificio central del organismo en Bahía, en el marco de una investigación de la Justicia Federal.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento por la redacción de LA BRÚJULA 24, el procedimiento estaría vinculado con un empleado del organismo que se desempeña en el sector de Aduana y es investigado por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El operativo se desarrolla bajo directivas judiciales. En paralelo, también se habrían dispuesto allanamientos en dos domicilios particulares relacionados con la causa.
Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre los hechos investigados, la identidad del trabajador involucrado ni si existen personas detenidas.
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