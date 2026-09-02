Espectáculos
La columna de la Ubfal: Mirtha juega una carta fuerte para ganarle a Andy
Además, Karina Mazzocco se suma a Masterchef Celebrity. Y Luisana Lopilato estrenó su película de "Pepita La Pistolera".
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Andy Kusnetzoff está grabando en este momento, este sábado tendrá a Carmen Barbieri, "el Turco" Naim, Tuli Acosta, "el Chino" Leunis y Paula Chaves. Por su parte, Mirtha Legrand va a tener en su mesa a Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, en una mesa que se va a completar con la periodista de espectáculos Karina Iavícoli en lo que promete ser un programa caliente".
"Karina Mazzocco será una de las cocineras de MasterChef Celebrity y se suma a Luck Ra; L- Gante, Juli Poggio, China Ansa, Lizzy Tagliani, Pablo Giralt y Gime Accardi. Trascendió que ya hay varios tomando cursos de cocina gourmet para deslumbrar en el reality. Maru Botana será la reemplazante de Donato de Santis y en la versión kids va a estar como jurado Ian Lucas".
"Luisana Lopilato llegó expresamente al país para hacer la prensa de la película de 'Pepita la Pistolera' que ayer se estrenó en cine, un film del que ella es también la productora. Por eso es que no cobrará sueldo, sino que irá a porcentaje. La mejor serie hoy está en Disney+ y se llama Furia, ayer se estrenó el último capítulo. Trata sobre dos mujeres abusadas de niñas".
Recordá que para conocer más de estos temas podés visitar www.laubfal.com.
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