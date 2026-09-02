Impulsan un plan para detectar problemas de salud mental en las escuelas

El Gobierno nacional pondrá en marcha una estrategia destinada a detectar de manera temprana problemas de salud mental entre adolescentes dentro de las escuelas. La primera etapa se implementará en Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

La denominada Estrategia Federal en Adolescencia será desarrollada de manera conjunta por los ministerios de Capital Humano y Salud, con el objetivo de mejorar la identificación y el acompañamiento de situaciones vinculadas con el desarrollo emocional de los estudiantes.

La iniciativa fue presentada durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental, de la que participaron autoridades nacionales de Capital Humano, Salud y Seguridad. Durante el encuentro también se analizaron distintas acciones relacionadas con la prevención de los intentos de suicidio y el fortalecimiento de los sistemas de información.

En ese sentido, el Ejecutivo trabaja además en recomendaciones específicas para abordar la conducta suicida dentro del ámbito universitario. El documento será presentado durante septiembre en un congreso organizado por la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

Según los datos presentados durante la reunión, durante tres de los primeros seis meses de 2026 todas las jurisdicciones del país notificaron los intentos de suicidio registrados en sus territorios al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Además, se alcanzó un récord de 246 establecimientos que aportan información al sistema.

Otra de las líneas de trabajo es el Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental, destinado a integrantes de las Fuerzas Federales de Seguridad y policías provinciales. La capacitación apunta a que puedan reconocer indicadores de riesgo y cambios de conducta entre compañeros y subordinados, y facilitar posteriormente el acceso a asistencia profesional.

La estrategia nacional también contempla acciones sobre consumos problemáticos, entre ellos el alcohol y otras sustancias psicoactivas, además del juego digital y las apuestas online. El objetivo oficial es reducir factores de riesgo que puedan estar asociados con conductas suicidas.

Tal como publica Noticias Argentinas, la Mesa Interministerial fue encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con funcionarios de las áreas involucradas.