Recuperan una moto robada y detienen a un joven durante un allanamiento

Un joven de 18 años fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Berutti al 2900, donde la Policía recuperó una moto que había sido denunciada como robada días atrás.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes en Villa Esperanza, alrededor de las 18.20, en un domicilio de Berutti 2989 y estuvo a cargo de personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, con colaboración de efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca en el marco de una investigación iniciada por el robo de una motocicleta ocurrido el pasado 11 de agosto en Vieytes al 100.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una Honda Tornado negra, dominio 401KHH. Según se informó oficialmente, los números de cuadro y motor coincidían con los correspondientes al rodado denunciado como sustraído. Los investigadores también determinaron que la moto había sido armada con cachas plásticas y otros componentes pertenecientes al vehículo robado.

En el lugar fue detenido Hernán José Melipil, quien quedó imputado por el delito de encubrimiento. De acuerdo con la información policial, el joven registra antecedentes vinculados con robos de motocicletas y bicicletas cometidos en sectores del centro y macrocentro de Bahía Blanca.

En la causa intervienen la UFIJ Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.