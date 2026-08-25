Escuchas telefónicas, la clave para que caiga el alto funcionario de ARCA

Las escuchas telefónicas habrían sido una de las pruebas centrales de la investigación que tiene bajo la lupa a Federico Ezequiel Munafó, encargado del área de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas Bahía Blanca, dependiente de ARCA.

El funcionario, que cuenta con muchos años de trayectoria en el organismo, es investigado por los presuntos delitos de violación de secretos y encubrimiento. La causa está en manos del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

Según pudo saber LA BRÚJULA 24, el expediente contendría escuchas y otros elementos a partir de los cuales la Fiscalía busca demostrar que Munafó habría advertido a determinadas personas sobre operativos o inspecciones que posteriormente debía realizar el organismo en el que se desempeñaba.

La investigación derivó este martes en un allanamiento realizado por personal de Prefectura Naval Argentina en la oficina que Munafó ocupa en el sexto piso de la sede central de ARCA, en San Martín 145. En simultáneo, también se realizaron procedimientos en la vivienda del funcionario (en calle Cuyo, primera cuadra) y en el domicilio de una expareja, en busca de documentación y otros elementos que puedan resultar relevantes para la causa.

Munafó, además de ocupar un puesto de responsabilidad dentro del área de Investigaciones de Aduana, integra la conducción del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), donde se desempeña como vocal titular.

Ahora, la Justicia deberá avanzar sobre el material recolectado durante los allanamientos y el contenido de las comunicaciones incorporadas al expediente para determinar el alcance de las presuntas maniobras y si existieron otras personas involucradas.