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Una fórmula goleadora: Lautaro Martínez y Franco Colapinto se encontraron en Italia
El piloto argentino de Alpine compartió una jornada con el delantero de la Selección en la previa de una nueva fecha de la F1.
Franco Colapinto tuvo un encuentro bien argentino en Italia antes de afrontar un nuevo compromiso en la Fórmula 1. El piloto de Alpine visitó las instalaciones del Inter de Milán y posó junto al bahiense Lautaro Martínez, capitán del conjunto italiano y una de las figuras de la Selección Argentina.
La escudería francesa difundió la imagen en sus redes sociales con el mensaje: “Franquito 🤝 El Toro 🇦🇷”, en referencia a los apodos del piloto y del delantero bahiense.
La visita se produjo en la antesala del Gran Premio de Italia, una de las carreras más tradicionales del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.
“Comenzando nuestro fin de semana del GP de Italia con una visita al Inter”, publicó Alpine al compartir las imágenes del encuentro, que rápidamente generaron repercusión entre los seguidores argentinos.
Colapinto y Lautaro representan actualmente al deporte argentino en dos de las principales competencias internacionales: el piloto dentro de la Fórmula 1 y el atacante como referente del Inter en el fútbol europeo.
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