Allanan a "la curandera del Barrio Pacífico"

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca realizó dos allanamientos en el marco de una causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina, luego de una denuncia que puso bajo sospecha la actividad de una mujer identificada como Adriana Rodríguez, conocida como "la curandera del Barrio Pacífico".

Según informó la fuerza, la presentación fue realizada por un representante del Colegio de Médicos de Bahía Blanca, quien señaló que "la Rímolo bahiense" presuntamente había montado un consultorio donde atendía pacientes y entregaba recetas con un sello a su nombre y una matrícula que sería apócrifa.

A partir de esa denuncia, los investigadores avanzaron con declaraciones testimoniales, el análisis de filmaciones de cámaras particulares y tareas destinadas a determinar tanto el domicilio personal como el lugar donde funcionaría el consultorio.

Los procedimientos se concretaron el martes 1° de septiembre en una vivienda ubicada en Catamarca al 1200 y en un inmueble de Vicente López al 800, señalado por los investigadores como el consultorio médico.

Durante los allanamientos fueron secuestradas historias clínicas, recetarios, sellos, tensiómetros, medicamentos, instrumental médico, libretas con anotaciones y dispositivos de almacenamiento. Además, la Policía incautó una báscula mecánica, una camilla plegable, tres teléfonos celulares y dos notebooks.

La investigación continúa con el objetivo de determinar si existen más personas que hayan sido atendidas por la mujer y recibir nuevos testimonios en el expediente.