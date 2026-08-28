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Detienen a una mujer en un allanamiento en el barrio San Martín por venta de drogas
La investigación de la DDI comenzó en julio. Secuestraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y elementos para fraccionar sustancias.
Una mujer de 36 años fue detenida este viernes en Bahía Blanca durante un allanamiento realizado en una vivienda de Pueyrredón al 1000, en el marco de una causa por presunta comercialización de drogas.
Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó en julio, cuando personal de la DDI tomó conocimiento de que en ese domicilio una mujer estaría vendiendo estupefacientes. A partir de esa información se dio intervención a la fiscalía especializada y se iniciaron distintas tareas de seguimiento.
Durante las vigilancias encubiertas, los investigadores registraron movimientos que consideraron compatibles con la actividad investigada. Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento y secuestro sobre la propiedad.
En el procedimiento fueron incautados 880 gramos de hojas de marihuana, restos de cogollos, 8,9 gramos de cocaína, recortes de nylon y dinero en efectivo.
Como resultado del operativo fue detenida Celeste Hernández, de 36 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La mujer quedó a disposición de la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que continuará con la investigación.
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