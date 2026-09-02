Las lluvias vuelven a decir presente: cuándo mejorarían las condiciones

Mitad de semana "pasada por agua" en Bahía Blanca y buena parte de la región, aunque hay buenas perspectivas, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"La inestabilidad y tormentas de variada intensidad que se desarrollaron desde la madrugada se van a replicar a la mañana, perdiendo fuerza al mediodía", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que a la tarde habrá una lenta mejora, aunque siempre con el cielo mayormente cubierto, con una máxima que no superará los 17 grados y viento moderado del oeste.

Por último, el profesional anticipó que para el jueves no hay probabilidades de precipitaciones, con mucha más presencia de sol, una importante amplitud térmica y una brisa leve del sector sudoeste.