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Las lluvias vuelven a decir presente: cuándo mejorarían las condiciones
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 informó lo que se prevé en materia climática para las próximas horas en la ciudad.
Mitad de semana "pasada por agua" en Bahía Blanca y buena parte de la región, aunque hay buenas perspectivas, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La inestabilidad y tormentas de variada intensidad que se desarrollaron desde la madrugada se van a replicar a la mañana, perdiendo fuerza al mediodía", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que a la tarde habrá una lenta mejora, aunque siempre con el cielo mayormente cubierto, con una máxima que no superará los 17 grados y viento moderado del oeste.
Por último, el profesional anticipó que para el jueves no hay probabilidades de precipitaciones, con mucha más presencia de sol, una importante amplitud térmica y una brisa leve del sector sudoeste.
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