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Pity Álvarez se descompensó en el juicio y su defensa presentó un hábeas corpus
El músico pidió ir al baño durante la quinta audiencia, no regresó a la sala y tuvo que ser asistido por el SAME. Horas antes, sus abogados habían reclamado la suspensión del proceso al advertir sobre su estado de salud y su capacidad para afrontar el juicio.
La quinta audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz volvió a quedar atravesada por el estado de salud del músico. Este miércoles, mientras declaraba una médica legista, el cantante pidió autorización para ir al baño, no regresó a la sala y posteriormente se constató que se encontraba descompuesto.
Según informó TN, la situación se produjo durante el testimonio de la médica legista Mariela Biazoni Rolla. Ante la demora del acusado, fueron a buscarlo y comprobaron que se sentía mal, por lo que uno de los integrantes del tribunal solicitó la presencia del SAME. “Estoy sofocado”, habría manifestado Álvarez antes de recibir asistencia.
El episodio ocurrió el mismo día en que sus nuevos abogados, Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, presentaron un hábeas corpus con el objetivo de frenar el juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.
La presentación consta de 14 puntos y plantea, entre otras cuestiones, la existencia de una amenaza “actual, concreta e inminente” sobre la libertad física del músico y un presunto riesgo para su salud, integridad psicofísica, derecho de defensa y vida. Como medida inmediata, los abogados pidieron que se suspenda el juicio.
También reclamaron que se realice una evaluación multidisciplinaria urgente para determinar si Álvarez posee actualmente una capacidad neuropsíquica “suficientemente estable, continua y previsible” que le permita comprender, seguir y participar de todas las instancias del proceso.
En ese sentido, la defensa pidió acceder a las videograbaciones completas de las audiencias, con especial atención a los episodios de somnolencia y desconexión protagonizados por el cantante desde el comienzo del debate. El músico ya había sido observado durmiéndose en reiteradas oportunidades durante las jornadas anteriores.
El episodio de este miércoles se produjo precisamente mientras sus abogados buscan demostrar que su estado actual podría impedirle participar adecuadamente del juicio.
Queijeiro y Baños asumieron recientemente la representación de Álvarez y ya habían solicitado la nulidad del debate y la realización de un juicio por jurados populares. Ambos planteos fueron rechazados por los magistrados en la audiencia anterior.
Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano.
Ahora, además de continuar con la recepción de testimonios, la Justicia deberá resolver el nuevo planteo formulado por la defensa, mientras el estado de salud del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados vuelve a quedar en el centro del proceso.
Con información de Noticias Argentinas
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