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Abel Pintos y "Rada" serán protagonistas de la apertura de los Juegos Suramericanos
Los dos artistas bahienses formarán parte del espectáculo que se realizará el 12 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.
Bahía Blanca tendrá una presencia destacada en la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Abel Pintos y Agustín “Rada” Aristarán fueron confirmados como parte del espectáculo que abrirá oficialmente la competencia el próximo sábado 12 de septiembre en Rosario.
Los dos artistas nacidos en Bahía Blanca compartirán escenario con Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo en una propuesta que contará con arreglos musicales de Lito Vitale.
En el caso de Pintos, se tratará de una nueva participación de alcance internacional para uno de los músicos surgidos de la ciudad con mayor trayectoria en la escena argentina. Rada, por su parte, llegará a Rosario atravesando otro año de fuerte actividad artística, consolidado en sus distintas facetas como actor, humorista, músico y conductor.
La ceremonia se desarrollará desde las 18 en el entorno del Monumento Nacional a la Bandera y tendrá acceso libre y gratuito. Según anticiparon los organizadores, no será una sucesión de recitales independientes, sino una puesta integral en la que cada artista formará parte de una historia vinculada con la identidad santafesina, el deporte y la integración de los países sudamericanos.
El espectáculo incluirá mapping, grandes pantallas, iluminación y diferentes recursos tecnológicos. Más de 100 artistas estarán sobre el escenario y alrededor de 400 personas participan de las tareas de producción y montaje.
Los Juegos Suramericanos se extenderán hasta el 26 de septiembre y tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. Participarán más de 4.000 deportistas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.
En ese marco, Pintos y Aristarán volverán a colocar representación bahiense en uno de los principales acontecimientos deportivos y culturales que tendrá el país durante septiembre.
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