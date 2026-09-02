El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo: cuánto se cobrará desde septiembre

El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que comenzarán a regir desde septiembre y contemplan una serie de incrementos escalonados hasta abril del próximo año.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial, luego del fracaso de las negociaciones entre representantes sindicales y empresarios.

A partir del 1° de septiembre, el salario mínimo para quienes cumplen una jornada legal completa será de $383.800, mientras que el valor para los trabajadores jornalizados quedó fijado en $1.919 por hora.

El esquema continuará con actualizaciones todos los meses: en octubre ascenderá a $391.200; en noviembre, a $398.800; y en diciembre llegará a $406.400.

Para 2027, el piso será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente alcanzará los $437.000 a partir de abril. En el caso de los trabajadores jornalizados, la hora llegará en ese último tramo a $2.185.

Los valores corresponden a empleados comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúan como empleadores. Para quienes tengan jornadas inferiores a la legal, el monto se abonará de manera proporcional.

La nueva escala fue definida luego de que el Consejo del Salario volviera a finalizar sin consenso. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta empresaria y se retiraron del encuentro, por lo que el Gobierno terminó estableciendo los valores.

Hasta agosto, el salario mínimo se encontraba en $376.600 mensuales y $1.883 por hora. De esta manera, la primera actualización representa una suba cercana al 1,9%.

La resolución también ratificó el esquema de la prestación por desempleo: será equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual neta percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral. El beneficio no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100% de ese valor.