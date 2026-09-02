Noticias A
El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo: cuánto se cobrará desde septiembre
El piso salarial será de $383.800 durante septiembre y tendrá aumentos mensuales hasta alcanzar los $437 mil en abril de 2027. La medida se tomó luego de que sindicatos y empresarios no llegaran a un acuerdo.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que comenzarán a regir desde septiembre y contemplan una serie de incrementos escalonados hasta abril del próximo año.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial, luego del fracaso de las negociaciones entre representantes sindicales y empresarios.
A partir del 1° de septiembre, el salario mínimo para quienes cumplen una jornada legal completa será de $383.800, mientras que el valor para los trabajadores jornalizados quedó fijado en $1.919 por hora.
El esquema continuará con actualizaciones todos los meses: en octubre ascenderá a $391.200; en noviembre, a $398.800; y en diciembre llegará a $406.400.
Para 2027, el piso será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente alcanzará los $437.000 a partir de abril. En el caso de los trabajadores jornalizados, la hora llegará en ese último tramo a $2.185.
Los valores corresponden a empleados comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúan como empleadores. Para quienes tengan jornadas inferiores a la legal, el monto se abonará de manera proporcional.
La nueva escala fue definida luego de que el Consejo del Salario volviera a finalizar sin consenso. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta empresaria y se retiraron del encuentro, por lo que el Gobierno terminó estableciendo los valores.
Hasta agosto, el salario mínimo se encontraba en $376.600 mensuales y $1.883 por hora. De esta manera, la primera actualización representa una suba cercana al 1,9%.
La resolución también ratificó el esquema de la prestación por desempleo: será equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual neta percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral. El beneficio no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100% de ese valor.
Boca y Vélez se enfrentan por un lugar en los cuartos de la Copa Argentina
Ginóbili despidió a Messi: "Fue un enorme placer y privilegio verte en cancha"
Básquet local: Napostá y Alem abren la tercera fecha de la Liga Oro
Un curioso método con una botella de agua en el techo permite iluminar una casa
Abel Pintos y "Rada" serán protagonistas de la apertura de los Juegos Suramericanos
Más Leídas
-
Noticias B22 horas ago
Buscan a una mujer que desapareció en Bahía: "No se llevó celular, dinero ni ropa"
-
Noticias B22 horas ago
Investigan a los dueños de un geriátrico por una estafa millonaria a un abuelo
-
Noticias B21 horas ago
"Es raro porque ya lleva seis días sin contactar a sus hijos", dijo la pareja de la mujer desaparecida
-
Noticias B24 horas ago
Cayó por intentar robar un auto: durante la fuga se sacó la ropa para confundir a la Policía
-
Noticias B23 horas ago
Cuatro ladrones terminan presos por robar vigas del patio de una casa
-
Espectáculos24 horas ago
Revelan romance de Tini: habría permanecido en secreto durante meses
-
Deportes22 horas ago
La decisión que tomó Julián Álvarez en el cierre del mercado de pases
-
Noticias B22 horas ago
Milei celebró los dichos de Trump sobre Malvinas: "Pasó algo muy fuerte"