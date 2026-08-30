White: un robo en la Estación Elevadora complica el servicio de cloacas en Barrio Plan Federal

ABSA informó que anoche se registró un robo del cableado eléctrico de la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales del Barrio Plan Federal, en Ingeniero White.

Según indicó la empresa, desconocidos sustrajeron los cables que permiten operar la instalación, por lo que la empresa deberá avanzar con la reposición de los materiales antes de normalizar su funcionamiento.

Hasta que concluyan esas tareas, desde la prestataria advirtieron que puede registrarse una mayor carga en la red cloacal del sector y eventuales inconvenientes para los usuarios.

Ante cualquier dificultad, ABSA recuerda que cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.