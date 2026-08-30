Noticias A
White: un robo en la Estación Elevadora complica el servicio de cloacas en Barrio Plan Federal
La empresa advirtió que podrían registrarse inconvenientes en la red hasta que se repongan los materiales.
ABSA informó que anoche se registró un robo del cableado eléctrico de la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales del Barrio Plan Federal, en Ingeniero White.
Según indicó la empresa, desconocidos sustrajeron los cables que permiten operar la instalación, por lo que la empresa deberá avanzar con la reposición de los materiales antes de normalizar su funcionamiento.
Hasta que concluyan esas tareas, desde la prestataria advirtieron que puede registrarse una mayor carga en la red cloacal del sector y eventuales inconvenientes para los usuarios.
Ante cualquier dificultad, ABSA recuerda que cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
Manifestación frente a la comisaría donde está alojado el violador Del Valle
Chocaron dos camionetas en la Ruta 3: ambos conductores iban alcoholizados
La Orquesta Sinfónica se vistió de rock y brilló junto a Rada y Milton Amadeo
Con Ponzio como entrenador interino, River busca levantar cabeza ante Banfield
Detuvieron a un hombre acusado de abusar de la nieta de su expareja
Más Leídas
-
Deportes24 horas ago
Las Leonas hicieron historia y ganaron su tercer Mundial de hockey
-
Deportes22 horas ago
La lluvia obligó a suspender dos partidos de la Liga del Sur
-
Noticias B23 horas ago
Endeudamiento familiar: el gobierno y la oposición se enfrentan por una sesión especial
-
Noticias B20 horas ago
Refinanciación de deudas: los préstamos que ofrecen los bancos para salir de mora
-
Noticias B22 horas ago
El truco de la "contraseña familiar" para evitar estafas con inteligencia artificial
-
Noticias B21 horas ago
Crece la vulnerabilidad económica entre jubilados y pensionados
-
Noticias A5 horas ago
Morosidad: el Gobierno prepara medidas para mejorar la cobrabilidad de las cuotas
-
Noticias A17 horas ago
El Senado retomará el debate por la eliminación de las PASO en septiembre