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Detuvieron a un hombre acusado de abusar de la nieta de su expareja
El sospechoso fue arrestado tras dos allanamientos realizados por la DDI en Villa Harding Green.
Un hombre de 55 años fue detenido en nuestra ciudad acusado de abuso sexual con acceso carnal contra la nieta de su expareja, en el marco de una investigación que lleva adelante la UFIJ N°4 del Departamento Judicial local.
Según informaron fuentes oficiales, la causa comenzó a partir de una denuncia radicada en noviembre de 2025. Desde entonces, personal de la DDI Bahía Blanca llevó adelante distintas tareas investigativas para identificar y localizar al sospechoso.
Las averiguaciones permitieron establecer que el hombre alternaba su residencia entre dos domicilios ubicados en Villa Harding Green.
Con esos elementos, y a pedido de la fiscalía interviniente, se libraron dos órdenes de allanamiento que fueron concretadas en las últimas horas.
En uno de los procedimientos, los efectivos lograron detener al acusado, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por el grave delito que se le imputa.
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