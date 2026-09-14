Un amplio sector del barrio Pedro Pico tendrá baja presión de agua este martes

Aguas Bonaerenses informó que este martes 15 se realizarán trabajos programados en Bahía Blanca que afectarán el normal suministro de agua en parte de la ciudad.

Las tareas estarán a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) y forman parte de la obra de recambio de cañerías que se encuentra en ejecución.

Los trabajos se desarrollarán sobre calle Chile, en sus intersecciones con Misiones y Pedro Pico. Como consecuencia de la intervención, el servicio se verá afectado en el cuadrante comprendido por Montevideo, Beruti, Undiano y Chile.

Desde ABSA recomendaron a los vecinos realizar reservas de agua y destinarla únicamente a tareas esenciales hasta que se normalice la prestación.