Guerra de legisladores por ABSA: unos piden la municipalización y otros la privatización

La crisis del servicio que presta la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en Bahía Blanca abrió una discusión política sobre su futuro: mientras el diputado provincial Andrés De Leo (Coalición Cívica) presentó un proyecto para la municipalización, desde la Libertad Avanza, Fernando Compagnoni rechazó esa posibilidad y planteó la privatización del sistema de agua y cloacas.

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica presentó este miércoles una iniciativa que autoriza al Poder Ejecutivo bonaerense a instrumentar la exclusión de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima de la concesión sanitaria correspondiente a Bahía Blanca y transferir a la Municipalidad la jurisdicción local sobre la prestación.

"Ahora depende de la decisión del gobernador (Axel) Kicillof y del intendente (Federico) Susbielles que ABSA se vaya de Bahía Blanca y deje de prestarnos el servicio”, subrayó De Leo y agregó que “los bahienses estamos cansados de un servicio que no está a la altura de lo que necesitamos. Bahía necesita acciones, no discursos vacíos”.

Para concretar el proceso deberá existir primero una aceptación expresa de la Municipalidad de Bahía Blanca mediante una ordenanza del Concejo Deliberante. Luego tendrá que celebrarse un Convenio de Transferencia entre la Provincia y el Municipio.

Ese acuerdo deberá determinar las condiciones jurídicas, económicas, financieras, patrimoniales, técnicas, operativas, ambientales y laborales que regirán la prestación, además de garantizar la continuidad, regularidad, universalidad, calidad, eficiencia y sustentabilidad del servicio.

Uno de los aspectos centrales del proyecto impulsado por De Leo es la realización de una auditoría integral e independiente antes de concretar definitivamente el traspaso.

La propuesta también determina que un eventual cambio de gestión no podrá utilizarse para suspender, modificar o liberar las obligaciones previamente asumidas por la Provincia, ABSA u otros organismos en relación con las obras e inversiones previstas para Bahía Blanca.

Además, contempla que cualquier transferencia o incorporación de trabajadores deberá respetar la legislación laboral y los convenios vigentes, garantizando la antigüedad, remuneración, categoría y derechos previsionales adquiridos.

Frente a esa propuesta, el concejal Compagnoni cuestionó tanto el actual funcionamiento de ABSA como la alternativa de trasladar la prestación al Municipio y sostuvo que el servicio debería quedar en manos privadas bajo el control de un ente regulador.

“ABSA es un desastre: Kirchnerismo, Coalición Cívica y Radicalismo proponen lo mismo con distinto nombre: municipalizar. Eso no resuelve el problema. Mientras otros discuten qué Estado debe manejar mal el servicio de agua y cloacas, para nosotros hay que sacar al Estado y privatizar el servicio, con un ente regulador fuerte que exija inversión. Menos negocio político y más agua en la canilla", dijo el concejal en una publicación en X.

“Municipalizar ABSA es la peor de las dos opciones: la Municipalidad no tiene ni la escala ni la espalda financiera de la Provincia, y ya sabemos cómo termina un servicio esencial en manos del Estado sin competencia ni exigencia de resultados”, afirmó.

Compagnoni vinculó los problemas de funcionamiento de ABSA con su carácter estatal: “El problema de ABSA no es ‘provincial vs municipal’. El problema es que es una empresa estatal. Argentina es el único país de la región cuyas empresas públicas operan con déficit. Chile tiene superávit del 1,6% del PBI, Colombia 1,1%, Brasil 0,7%”, sostuvo.

ABSA es un desastre: Kirchnerismo, Coalición Cívica y Radicalismo proponen lo mismo con distinto nombre: MUNICIPALIZAR.

Eso no resuelve el problema.



Mientras otros discuten QUÉ Estado debe manejar mal el servicio de agua y cloacas, para nosotros hay que sacar al Estado y… https://t.co/iUubHAtpZe — Fernando Compagnoni (@fercompagnoni) September 16, 2026

También mencionó la situación de AySA y afirmó que el esquema estatal no garantiza, por sí mismo, mejores resultados: “AySA, la versión estatal del servicio de agua en el AMBA, tuvo en 2022 el mayor déficit operativo de todas las empresas públicas argentinas: $103.000 millones. No mejoró allá, y no va a mejorar acá”, expresó.

Compagnoni utilizó además como referencia el sistema chileno para defender un esquema privado bajo regulación estatal: “No es magia: es incentivo. Una empresa privada bajo un regulador técnico tiene que invertir y responder o pierde la concesión. Una empresa estatal como ABSA, cuando pierde plata o no invierte, la sostiene el Tesoro provincial y nadie responde políticamente por eso”, planteó.

Recientemente, el intendente Susbielles endureció su posición frente a ABSA en una entrevista en La Brújula 24, por el estado de la red cloacal. El jefe comunal planteó que su prioridad sigue siendo que la empresa garantice los fondos y concrete las obras necesarias, aunque advirtió que, si eso no ocurre, buscará que el Municipio pueda ejecutar los trabajos y percibir el porcentaje correspondiente de la tarifa.

“Queremos tener certeza de que va a estar ese dinero disponible y que las obras se van a realizar. Y si no las van a realizar, lo que nosotros vamos a pedir es que se ceda al Municipio la posibilidad de arreglar, de generar las obras y, por supuesto, de cobrar el porcentaje de la tarifa de agua que tiene que ver con la distribución”, señaló Susbielles.