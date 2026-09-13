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Cayó un segundo acusado por el robo en una vivienda de Palihue
El sujeto fue detenido durante un allanamiento en Lauderino Cruz al 1800. Por el mismo caso, ayer fue arrestado otro sospechoso.
Un hombre de 35 años fue detenido en las últimas horas acusado de participar de un robo cometido en una vivienda del barrio Palihue, donde sustrajeron bicicletas y distintas herramientas.
Se trata de Armando Guillermo Chamorro Urrutia, quien fue capturado durante un allanamiento realizado en una propiedad de Lauderino Cruz al 1800 por orden del Juzgado de Garantías Nº 2.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda, junto con personal del GAD, Policía Local Motorizada, Comando de Patrullas y UTOI.
El hecho investigado ocurrió el 10 de septiembre, entre las 5 y las 6, en una vivienda de La Falda al 300. Según informó la Policía, los ladrones ingresaron al sector del quincho y escaparon con dos bicicletas y distintas herramientas de mano.
A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas, personal del Destacamento Palihue había identificado previamente a Lucas Ezequiel Venegas, de 28 años, quien fue detenido durante la madrugada del sábado acusado de haber participado del mismo robo.
Los investigadores señalaron que en ambos procedimientos fueron detectadas prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por los sospechosos en las imágenes incorporadas a la causa.
Además, Chamorro Urrutia quedó vinculado con otro robo cometido el pasado 8 de septiembre en una vivienda distinta, también ubicada en La Falda al 300. En aquel caso sustrajeron una bicicleta mountain bike tras ingresar mediante escalamiento. Registros fílmicos permitieron establecer que el sospechoso habría utilizado las mismas prendas posteriormente secuestradas.
Intervienen en la investigación la UFIJ Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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