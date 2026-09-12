Dos detenidos por un robo en el barrio Palihue: secuestran droga y herramientas

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en el marco de una investigación por un robo ocurrido en una vivienda de la calle La Falda al 300, en el barrio Palihue, donde habían sustraído bicicletas y distintas herramientas.

Según informó la policía, el hecho se produjo el 10 de septiembre, entre las 5 y las 6, cuando desconocidos ingresaron al sector del quincho de la propiedad ubicada en La Falda 344 y se llevaron dos bicicletas y herramientas de mano.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de las tareas investigativas, personal del Destacamento Palihue logró identificar a uno de los sospechosos.

Durante la madrugada de este sábado, los efectivos interceptaron un Citroën C4 en Lavalle al 800. En el asiento del acompañante viajaba Lucas Ezequiel Venegas, de 28 años, quien fue detenido acusado de haber participado del robo.

Según se indicó, el joven vestía prendas coincidentes con las observadas en las imágenes analizadas durante la investigación.

El conductor del vehículo fue identificado como Ismael Nicolás Tello, de 39 años. Durante el procedimiento, la Policía secuestró en su poder 17,4 gramos de cocaína fraccionada, por lo que también quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.

Además, en el baúl del automóvil encontraron un maletín con herramientas y un juego de tubos marca Craftsman, elementos que posteriormente fueron reconocidos por el damnificado como parte de lo sustraído.

Durante el cacheo preventivo de Venegas también se encontraron 1,2 gramos de marihuana entre sus prendas.

Por otra parte, el Citroën C4 fue secuestrado por personal de Guardia Urbana luego de que el conductor diera resultado positivo en el control de alcoholemia.

En el operativo participaron efectivos del Destacamento Palihue, el Centro Único de Monitoreo, el Comando de Patrulla y Policía Local. Intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.