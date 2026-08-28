La Armada confirmó que Punta Indio seguirá abierta, pero será reconvertida a estación aeronaval

La Armada Argentina confirmó que la Base Aeronaval Punta Indio continuará operativa, aunque será reconvertida en una estación aeronaval como parte de una reorganización que contempla el traslado progresivo de personal y medios hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, ubicada en cercanías de Bahía Blanca.

La definición fue comunicada por el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, durante una reunión desarrollada en el Edificio Libertad con autoridades y representantes de Punta Indio. Desde la fuerza remarcaron que no se prevé el cierre de las instalaciones ni el retiro total de la presencia militar de la localidad.

Sin embargo, el cambio implicará una modificación importante en la estructura actual. Punta Indio perderá su categoría de Base Aeronaval y una parte de sus aeronaves, recursos y efectivos serán concentrados en Espora, que pasará a tener un peso todavía mayor dentro del esquema operativo de la Aviación Naval.

El proceso será gradual. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Armada, hacia enero de 2028 permanecerían en Punta Indio unos 180 militares y más de 150 trabajadores civiles. En una primera etapa se prevé que 23 empleados civiles que aceptaron cambiar de destino sean trasladados hacia Bahía Blanca.

La fuerza explicó que la reorganización responde a la intención de optimizar recursos y adaptar su despliegue a las actuales prioridades operativas. En las últimas décadas, el eje de las tareas navales pasó progresivamente del ámbito fluvial hacia el Mar Argentino, la Zona Económica Exclusiva y el control de la milla 200.

En ese escenario, Espora aparece como uno de los puntos estratégicos. La Armada considera que la base bahiense dispone de mejores condiciones para concentrar aeronaves, personal especializado y tareas de formación, además de encontrarse en una posición más conveniente para las operaciones vinculadas con la vigilancia del Atlántico Sur.

La decisión también está relacionada con el fortalecimiento de las capacidades de exploración marítima. Entre las incorporaciones recientes se encuentran los aviones P-3C Orion adquiridos a Noruega, utilizados para patrullaje y vigilancia de grandes extensiones marítimas, además de inversiones en helicópteros, drones y otros sistemas aeronavales.

Desde la conducción naval sostienen que la transformación de Punta Indio no implica reducir la Aviación Naval, sino reorganizar el lugar desde donde se despliegan sus principales capacidades.

La medida, sin embargo, generó preocupación entre autoridades, trabajadores y habitantes de Punta Indio por las consecuencias económicas y sociales que podría tener la reducción de personal en una comunidad históricamente vinculada con la actividad de la base.

Además, según publica Infobae, dentro de la comunidad naval surgieron cuestionamientos por la posible pérdida de capacidades y conocimiento acumulados durante décadas en Punta Indio, uno de los centros históricos de formación de los aviadores navales argentinos.

La Armada, por su parte, aseguró que conservará el predio y que las instalaciones seguirán perteneciendo a la fuerza, con la posibilidad de recuperar mayores capacidades en el futuro si las necesidades operativas y presupuestarias así lo requieren.