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Día del Profesor: por qué se celebra cada 17 de septiembre en Argentina
La fecha homenajea a José Manuel Estrada, una figura central de la educación argentina del siglo XIX. La jornada también pone en valor la tarea cotidiana de quienes enseñan, especialmente en los niveles secundario y superior.
Cada 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes dedican su vida a la enseñanza y que tiene como referencia histórica a José Manuel Estrada.
La fecha fue elegida en recuerdo de su fallecimiento, ocurrido el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay. Estrada fue abogado, escritor, historiador, político y docente, y tuvo una activa participación en los debates educativos de la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX.
Nacido en Buenos Aires en 1842, desarrolló buena parte de su trayectoria alrededor de la educación y la vida intelectual. En 1869 fue designado profesor de Historia Argentina e Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente ocupó diferentes responsabilidades vinculadas con la enseñanza.
El Día del Profesor, además del reconocimiento histórico, busca destacar una tarea que va mucho más allá de las horas frente al aula.
Detrás de cada clase existen horas de planificación, preparación de materiales, evaluaciones, correcciones, reuniones y seguimiento de los estudiantes. A ello se suma la necesidad permanente de capacitación ante los cambios tecnológicos y las nuevas formas de acceder al conocimiento.
El trabajo del profesor tampoco se limita actualmente a transmitir contenidos. Su función incluye acompañar los procesos de aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico y brindar herramientas que permitan a los alumnos interpretar la enorme cantidad de información a la que están expuestos.
Por eso, cada 17 de septiembre constituye una oportunidad para reconocer a quienes diariamente asumen el desafío de enseñar, acompañar y formar a nuevas generaciones.
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