Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad, en medio de la disputa por fondos para el área

Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, cargo que ocupaba dentro de la estructura del Ministerio de Salud. La salida fue sorpresiva y, según fuentes del Gobierno citadas por Infobae, respondió a razones personales.

Por el momento no trascendieron modificaciones adicionales en el área y la cartera sanitaria comenzó a evaluar quién será su reemplazante.

Vilches había quedado al frente de la política nacional de discapacidad luego de la reorganización dispuesta por el Gobierno. En enero de este año, mediante el Decreto 27/2026, la antigua Agencia Nacional de Discapacidad quedó incorporada a la estructura central del Ministerio de Salud.

Hasta este lunes, la página oficial del organismo todavía lo identificaba como secretario nacional de Discapacidad.

Su salida se produce además en momentos en que el área tiene abiertas discusiones vinculadas con prestaciones, pensiones, financiamiento y la continuidad de la emergencia en discapacidad.

A comienzos de septiembre, Vilches había concurrido a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para explicar las medidas implementadas por el Ejecutivo y responder consultas sobre el proyecto que propone extender hasta fines de 2027 la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Durante aquella exposición, el funcionario había defendido las acciones de la gestión en materia de prestaciones, actualización del nomenclador y revisión del sistema de pensiones.

Ahora, el Ministerio de Salud deberá definir quién conducirá la Secretaría, que tiene competencias que atraviesan no sólo el sistema sanitario sino también cuestiones vinculadas con accesibilidad, educación, transporte, empleo, protección social y autonomía de las personas con discapacidad.

Con información de Infobae