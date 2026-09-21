Destacada C
Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad, en medio de la disputa por fondos para el área
La renuncia de Alejandro Vilches ocurrió este mediodía, en forma sorpresiva, a través de una carta en la que el funcionario adujo razones personales.
Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, cargo que ocupaba dentro de la estructura del Ministerio de Salud. La salida fue sorpresiva y, según fuentes del Gobierno citadas por Infobae, respondió a razones personales.
Por el momento no trascendieron modificaciones adicionales en el área y la cartera sanitaria comenzó a evaluar quién será su reemplazante.
Vilches había quedado al frente de la política nacional de discapacidad luego de la reorganización dispuesta por el Gobierno. En enero de este año, mediante el Decreto 27/2026, la antigua Agencia Nacional de Discapacidad quedó incorporada a la estructura central del Ministerio de Salud.
Hasta este lunes, la página oficial del organismo todavía lo identificaba como secretario nacional de Discapacidad.
Su salida se produce además en momentos en que el área tiene abiertas discusiones vinculadas con prestaciones, pensiones, financiamiento y la continuidad de la emergencia en discapacidad.
A comienzos de septiembre, Vilches había concurrido a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para explicar las medidas implementadas por el Ejecutivo y responder consultas sobre el proyecto que propone extender hasta fines de 2027 la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Durante aquella exposición, el funcionario había defendido las acciones de la gestión en materia de prestaciones, actualización del nomenclador y revisión del sistema de pensiones.
Ahora, el Ministerio de Salud deberá definir quién conducirá la Secretaría, que tiene competencias que atraviesan no sólo el sistema sanitario sino también cuestiones vinculadas con accesibilidad, educación, transporte, empleo, protección social y autonomía de las personas con discapacidad.
Con información de Infobae
Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad, en medio de la disputa por fondos para el área
La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para el narco Gastón Larriaga y su pareja
Asensio se negó a declarar y podría utilizar la estrategia de Del Valle
Paso clave en la licitación para reparar El Cholo
Arranz: "El agua rompió algunas pasarelas, pero ya comenzó a bajar"
Más Leídas
-
Noticias A9 horas ago
Cansado de que le robe, mató al presunto ladrón y se entregó a la Policía
-
Noticias B23 horas ago
Reaniman a una mujer de 94 años que se atragantó con comida en un restaurante
-
El Tiempo10 horas ago
El meteorólogo de La Brújula 24 actualizó el pronóstico: algo de lluvia y viento fuerte
-
Uncategorized21 horas ago
Elevan a naranja la alerta por viento para la mañana del lunes en Bahía
-
Deportes23 horas ago
Federal A: Olimpo avanzó a la siguiente fase y Villa Mitre jugará la Reválida
-
Noticias B22 horas ago
Asensio quedó alojado en Pringles y este lunes daría su versión
-
Noticias A6 horas ago
Caso Asensio: "No se puede mirar para el costado, nosotros nunca lo hicimos"
-
Deportes23 horas ago
Huracán dio el golpe en Pigüé y venció a Sarmiento por el Federal Amateur